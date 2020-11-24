طبيب المنتخب يوضح لماذا لم يتعرض محمد الشناوي للإصابة بكورونا

قال محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الوطني: إن هناك تساؤلات كثيرة تدور حول عدم إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا المستجد، رغم إصابة كل زملائه في صورة المنتخب الشهيرة.





وأضاف محمد أبوالعلا ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" لا يوجد سبب علمي أستطيع أن أجزم من خلاله عن سبب عدم إصابة الشناوي إلى الآن، فنحن نتعامل مع فيروس لم يكمل سوي عامه الأول فقط، وهناك أمور لا زالت خافية علينا".





وتابع :" هناك الكثير من الحالات التي أصيبت بكورونا ولكنها تمتلك أجساما مضادة، تجعلها تشفى من المرض من دون أن تشعر به أو تظهر عليها أعراض الإصابة ".



