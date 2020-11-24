هركليز يعود من جديد..ريزفاني تطلق وحش الـ6 عجلات..صور

كشفت شركة ريزفاني الأمريكية عن أحدث إصداراتها في عالم السيارات، وهي النسخة الجديدة كليًا التي تحمل اسم البطل الأسطوري هركليز "Hercules"، وهى إشارة واضحة على مدي قوة هذا الوحش الجبار، و فى نفس الوقت لضمان السيطرة التامة على هذه الفئة من السيارات.





و يبدو أن ريزفاني قد أحدثت ثورة في عالم التصميمات ويظهر ذلك من خلال موديلات الشركة السابقة، ولكن إضافة باقة مميزة في تصميم Hercules الأخير، يجعلها تنفرد بقوة داخل اعظم شركات السيارات.





حصلت السيارة Hercules على شكل خارجي عنيف أشبه بالمدرعات العسكرية، ومقدمة شرسة بفضل الشبكات الأمامية والصادم الأمامي، كما حصلت على مصابيح LED عدوانية، وتألق غطاء المحرك بمفهوم انسيابي يزيد من قدرة السيارة على التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء بصورة مناسبة تمنح له الافضلية.





زودت أيضًا بـ6 عجلات اثنين في مقدمة السيارة و 4 عجلات في الجزء الخلفي، يتوسطهم جنط معدني بتصميم هندسي مميز يتخذ شكل النجمة المكونة من 5 أضلاع، إضافة إلى انظمة تعليق متطورة تجعلها تتعامل مع الطرق الوعرة، كما ضمت صندوق خلفي به قابضين معدن باللون الذهبي، ويعد ذلك الصفة الأبرز في هذه السيارة واطلالة جديدة من ريزفاني بمفهوم مدرع فريد.





تأتي السيارة بنوعين من المحركات الأول مكون من 8 اسطوانات سعة 7 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 1300 حصان، و عزم أقصى للدوران بلغ 1341 نيوتن/متر، والمحرك الثاني للنسخة القياسية من طراز بنتاستار صاحب الـ6 اسطوانات سعة 3.6 لتر ينتج قوة قدرها 285 حصان، وعزم دوران بلغ 353 نيوتن/متر.





تختلف نواقل الحركة لهذه السيارة بحسب نوع المحرك، فهناك علبة تروس يدوية مكون من 6 سرعات، و الناقل الآخر أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، وكلاهما قادرين على الاندفاع بالسيارة سواء كانت القوة المستخدمة ثنائية الدفع ورباعية الدفع أو سداسية.





يذكر أن سعر السيارة ريزفاني Hercules يبدأ من 225 ألف دولار أمريكي الى 325 ألف دولار والنسخة الأعلى ستصل إلى 474 ألف دولار.



