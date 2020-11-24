في عيد ميلادها.. تعرف على من السبب في دخولها عالم الفن

تحتفل الفنانة ميرفت أمين اليوم 24 نوفمبر بعيد ميلادها الـ 74 ، فهي من أهم نجمات السينما المصرية وشاركت في افلام تركت بصمتها في ذهن المشاهد مثل فيلم ابي فوق الشجرة ، القضية 68 وغيرها الكثير.





ومن خلال هذا التقرير نتعرف علي الفنان الذي كان سببا في دخولها مجال الفن.





الفنانة ميرفت امين صرحت في لقاء تلفزيوني لها، بأن السبب في دخولها مجال الفن هو الفنان الراحل احمد رمزي قائله: "قريب والدي كان مدير استديو جلال واخدني في مرة اتفرج علي تصوير فيلم وكان ساعتها واقف قدامي الفنان رشدي اباظة واحمد رمزي.





وتابعت ميرفت امين: "انا لفت نظري احمد رمزي وعرض علي الفنان احمد مظهر ان أشارك في فيلم نفوس حائره وبالفعل اتصلوا بـ اهلي وشاركت في فيلم نفوس حائره".



