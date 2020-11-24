لقطات تظهر مقاتلة "إف 35" أمريكية تحمل صواريخًا نووية.. فيديو

نشر الجيش الأمريكي، لأول مرة، لقطات للطائرة المقاتلة "اف 35" وهي تلقي بقنابل نووية خاملة بسرعات تزيد عن سرعة الصوت، في اختبار لأسلحة نووية محظورة منذ معاهدة 1996.





ويظهر في شريط الفيديو الذي أفرجت عنه السلطات الأمريكية، تجربة للمقاتلة الأمريكية "اف 35" في أغسطس الماضي، في نيفادا الأمريكية، وهي تلقي صواريخ نووية خاملة.





وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد نشرت من قبل صور لمقاتلة اف 35، وهي تلقي صواريخ خاملة نووية من نوع B61-12 بقاعدة إدوارد الجوية بكاليفورنيا، وقالت إنها تعود للعام الماضي 2019.





وقال البيان الصادر عن البنتاجون: "كان هذا أول اختبار لممارسة جميع الأنظمة العسكرية، بما في ذلك الميكانيكية والكهربائية والاتصالات وغيرها بين صواريخ B61-12 ومقاتلات اف 35 ايه.





وبذلك تصبح مقاتلةاف 35 الأمريكية، هي أول طائرة مقاتلة تحمل صواريخ نووية صغيرة في مخزن السلاح الداخلي لها. ما يعني أنها لا تحتاج إلى التخفي.





ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية على طلب سويسرا شراء المقاتلة الشبح (إف 35 إيه) والمقاتلة متعددة المهام (إف/ إيه 18 أي سوبر هورنيت) الأمريكية الصنع.





وبحسب بيان لوكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية ستقوم الوكالة بإخطار الكونجرس الأمريكي بتلك الصفقة.





وقال مراقبون إن صفقة المقاتلات (إف-35) تأتي بسعر تقديري يبلغ 6.58 مليار دولار، بينما تبلغ تكلفة صفقة (إف/ إيه 18 أي سوبر هورنيت) 7.452 مليار دولار، وتأتى الصفقة في إطار برنامج " إير2030" السويسري لتعزيز القدرات الدفاعية الجوية وهو البرنامج الذي خصص 6.5 مليار دولار لشراء ما بين 30 إلى 40 طائرة جديدة لمراقبة وتأمين المجال الجوي للبلاد.





ويعد مجلس الشيوخ الأمريكي حاليًا مشروع قانون يلزم الدول الراغبة بشراء الطائرات "إف - 35" بعدم شراء أسلحة أجنبية متقدمة مثل صواريخ "إس - 400" الروسية، فيما يبدو إنه محاولة جدية للنيل من تركيا التي كانت تريد الحصول على طائرات إف -35 مع منظومة إس-400 الروسية التي حصلت على بعضها بالفعل، وفق ما أوردت صحف أمريكية.





وذكرت الصحف، أن مجلس الشيوخ يعمل على مشروع قانون يشترط عدم بيع أسلحة متقدمة إلى دول أخرى، وخاصة مقاتلات "إف – 35" إذا ما حصلت هذه الدول (تركيا) على أحدث التقنيات الأخرى التي تهدد مثيلاتها الأمريكية.





وفي مقترحه، اشترط النائب بمجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، إليوت إنجيل، أن تطلب أمريكا من الدول التي ترغب في شراء مقاتلات الجيل الخامس "إف – 35" وغيرها من الاسلحة الأمريكية المتقدمة، أن تبلغ واشنطن بالأهداف والخطط المتعلقة باستخدام هذه الأسلحة المشتراة.





كما ذكرت الصحف أن هناك دولا غير أعضاء في حلف الناتو، مثل فنلندا وسويسرا، تفكر أيضا في شراء طائرة "إف – 35"، وسيتعين عليها أيضا الالتزام بالقواعد الجديدة إذا تم تمرير أي نسخة من مثل هذا المشروع".





وسبق أن ذكرت شبكة بلومبرج، نقلا عن مصادر، أن وزارة الدفاع الأمريكية أخطرت الكونجرس أنها تدعم اقتراح بيع 50 مقاتلة من طراز "إف – 35" إلى الإمارات العربية المتحدة.



