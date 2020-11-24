على خطى واتسآب..جوجل تشفر الرسائل على هواتف أندرويد

كشف عملاق البحث الأشهر فى العالم جوجل عن إضافة خاصية جديدة للهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد المملوك لها، وهي تشفير من من طرف إلي طرف end-to-end encryption لتطبيق المراسلة الخاص بها، وبالتالى يتم تشفير الرسائل تمامًا و حمايتها لدرجة أن جوجل نفسها أو أي جهات أخري لن تتمكن من قراءتها.





وبحسب موقع cnet التقني، أعلنت جوجل أن الخاصية الجديدة تخضع للإختبار على مدار هذا الشهر، كما سيتم طرحها بشكل رسمي لهواتفها فى العام القادم، حيث سيتم تفعيلها تدريجيًا على تطبيق الرسائل الإفتراضي.





end-to-end encryption ستقتصر فى بداية الأمر علي المحادثات الفردية فقط، و من ثم الجماعية، ولكي يتم تفعيل الخاصية الجديدة يجب على المستخدمين تفعيل خاصية RCS علي هواتفهم، و هي الخاصية التي تم اطلاقها العام الماضي. و نوهت جوجل أن خاصية التشفير الجديدةبداية الأمر علي المحادثات الفردية فقط، و من ثم الجماعية، ولكي يتم تفعيل الخاصية الجديدة يجب على المستخدمين





و للغعلم فالخاصية الجديدة ليست وليدة اللحظة، حيث سبق و ظهرت من قبل مع منصات واتسآب و فيسبوك و iMessage الخاصة بأجهزة آيفون المملوكة لـ أبل، لذلك تعد هذه الخاصية إضافة قوية لخدمة الرسائل النصية علي أنظمة أندوريد.

كام سبق و جددت جوجل خدمة الرسائل النصية علي هواتف أندوريد العام الماضي، بعدما أضافت ميزات تأكيد القراءة read receipts و مؤشرات الكتابة typing indicators.





و ذكر خبراء تقنيين أن هواتف أندرويد أصبحت تدريجيًا تشبه فى خواصها منافسها اللدود آيفون، بداية من متجر التطبيقات، و ميزة العثور على الهاتف فى حالة فقدانه، بالإضافة للتحديقات المستمر من أجل حماية خصوصية الهاتف من أى محاولات إختراق.





جدير بالذكر أن نظام أندرويد ظهر لأول مرة للمستهلكين فى إصداره الأول 23 سبتمبر عام 2008، بعدما اشترته شركة جوجل من شركة "أندرويد" المالكة الأولى له، وصولًا لأحدث نسخة منه وهي أندرويد 11 التى صدرت فى 8 سبتمبر الماضي، وكلمة أندرويد تعني الإنسان الآلى الذى على شكل إنسان.