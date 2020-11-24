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أمطار رعدية.. الأرصاد الجوية تحذر من موجة شتوية تبدأ من الغد وحتى نهاية الأسبوع.. فيديو

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:13 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يفصلنا أقل من شهر عن فصل الشتاء والذى سيبدأ يوم 21 ديسمبر القادم، لذلك نشهد التقلبات الجوية والتى تعد سمة من سمات الخريف، لافتة إلى أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار فى الطقس بداية من الغد الأربعاء.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد،  والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى، أن حالة عدم الاستقرار مستمرة حتى يوم الجمعة القادم، منوهًا ان يومى الأربعاء سنشهد حالة أمطار رعدية غزيرة خاصة على السواحل الشمالية ومطروح والسلوم.

وأوضحت أن الأمطار ستكون ما بين رعدية وغزيرة على محافظات الوجه البحرى، مؤكدة أن شمال الصعيد تشهد أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، مضيفة أنه بداية من الجمعة ستقل حدة الامطار على المحافظات بالوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وتابعت انه سيكون هناك نشاط للرياح وانخفاض فى درجات الحرارة فى فترات الليل والنهار خاصة مع غياب الشمس طوال فترات النهار، موضحة أنه يجب ارتداء الملابس الخريفية خاصة للأطفال وكبار السن.

وأشارت إلى أن كميات الأمطار أصبحت أكثر غزارة نتيجة التغيرات الجوية التى تشهدها العالم، موضحة أن المنصورة والاسكندرية شهدوا سقوط البرد خلال الفترة الماضية ومن المتوقع خلال اليومين القادمين أن تشهد بعض السواحل الشمالية سقوط البرد كما ستشهد البرق والرعد.

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