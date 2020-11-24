محافظ البحيرة: جميع اللجان الانتخابية بالمراكز فتحت في موعدها

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية أمام الناخبين في المواعيد المحددة بكل مدن ومراكز وقرى المحافظة ووصول المستشارين وأعضاء اللجان، إيذانًا ببدء فعاليات اليوم الثاني والأخير من جولة إعادة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ م.





وأشار محافظ البحيرة، أن جميع المقرات واللجان شهدت حملات مكثفة للتعقيم والتطهير وتطبيق كل الإجراءات الوقائية حرصًا على سلامة الناخبين.



كما شهدت لجان الاقتراع توافد عشرات من المواطنين، قبل دقائق من فتح اللجان، للإدلاء بأصواتهم.



وأوضح هشام آمنة، أن هناك ربطا بين مركز العمليات الرئيسي بمجمع دمنهور الثقافي برئاسته وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد عناصر من الشرطة والقوات المسلحة وكل الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب في أي موقف.



جاء ذلك، خلال متابعته العملية الإنتخابية، ورئاسته غرفة العمليات الرئيسية بحضور اللواء ياسر سمير علي قائد الفرقة العاشرة، الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير المساعد، واللواء أ.ح عبد الحميد عفيفي، إدارة المتاحف العسكرية، والعقيد أحمد فوزي قائد مركز عمليات المنطقة الشمالية، والعقيد شريف عبد الباري، المستشار العسكري وممثلي كل الجهات المعنية.

حيث يتم التواصل من خلال الفيديو كونفرانس مع جميع اللجان الانتخابية بكل مدن ومراكز المحافظة.



هذا وقد أشاد هشام آمنة، بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والقوات المسلحة لتأمين كل المقرات واللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، مؤكدًا أننا نقف على مسافة واحدة من الجميع وتحقيق مبدأ الشفافية والحيادية، مشيرًا الى أنه تم تجهيز ٦٥٣ مركزا نتخابيت يضم ١٢٩٦ لجنة فرعية بـ ٩ دوائر انتخابية لاستقبال ٤ ملايين و١٢ ألفا و٣٣٨ ناخبا.



وأكد محافظ البحيرة، أنه قد تم المرور على كل اللجان العامة والتأكد من وصول السادة المستشارين وانتظام العمل باللجنة العامة، وتم التأكد من توزيع المظاريف استعدادا للعملية الانتخابية مع التنسيق الكامل مع مديرية الأمن والقوات المسلحة لتأمين كل المقرات الانتخابية.



كما أكد المحافظ، على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بمقرات اللجان الانتخابية، حيث تم تعقيم جميع اللجان تحت إشراف مديرية الصحة وعناصر مختصة من إدارة البيئة بالمحافظة مع التزام جميع الموظفين والناخبين المتواجدين باللجان بارتداء الكمامات.





وأوضح المحافظ، أنه تم توفير وسائل النقل اللازمة وكل الإجراءات المطلوبة لنقل المواطنين لأماكن الانتخاب بكل سهول ويسر مع توفير مظلات وأماكن انتظار للعمل على راحة الناخبين مع رفع درجة الاستعداد بكافة المقرات واللجان الانتخابية وتركيب مظلات وتوفير مقاعد لكبار السن بالإضافة إلى كرسي متحرك بكل مقر وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعي مع تكثيف أعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.



كما تم التأكيد على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وأطقم الجراحة لمجابهة أي موقف طارئ بالإضافة إلى تمركز الإسعاف بالقرب من المدارس لتقديم يد العون لأي مواطن.





ويناشد اللواء المحافظ جموع الناخبين بالنزول للإدلاء بأصواتهم وتأدية الواجب الوطني وتمثيل بلدهم في اختيار المرشح الأمثل لهم دون تدخل أو تحيز حيث أن محافظة البحيرة تعد رائدة في ذلك، ولها باع كبير في الانتخابات السابقة مما يدل على مدى الوعي والفهم والثقافة.

وعبر اللواء المحافظ عن ثقته فى وعي المواطنين بالمشاركة في العملية الانتخابية وأن تظهر بصورة تليق بمحافظة البحيرة والديمقراطية التي تنالها الآن الدولة تحت ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.







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