القوى العاملة: تحصيل 192 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفى بالكويت

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت ، نجح فى تحصيل المستحقات المالية لورثة المتوفى محمد جمعة، بقيمة 3794 دينارًا كويتيا، بما يوازي 192 ألفا و117 جنيها مصريا تقريبا.





وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة،أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالكويت بمتابعة مستحقات ورثة المتوفى محمد جمعة لحصولهم على مستحقاته المالية.





وأشار الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت فى تقريره للوزير إلى أن المتوفى كان يعمل لدي شركة الرائد للحراسة بوظيفة ضابط أمن وتوفي بأزمة قلبية في 22 يونيو الماضي ، بالتعاون مع الإدارة القانونية بالشركة تم تحويل مستحقات المواطن المصري المتوفى وتوزيع الحولات على ورثته وفقا لإعلام الوراثة الصادر فى سبتمبر 2020، وذلك بإجمالى 3794.2 دينار كويتى بما يعادل 192117 جنيها مصريا .

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان،أكد أهمية مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بعد تزايدها يوما بعد يوم وخاصة بعد التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا (كوفيد 19)، لافتًا إلى زادت المخاوف على مستوى العالم من ارتفاع معدلات عمل الأطفال، وبصفة خاصة فى ظل العبء الاقتصادى الذى أثقل كاهل الأسر مما قد يضطرها إلى اختيار مسار اللجوء لعمل الطفل والدفع بصغارها للمساعدة فى تدبير المعيشة، إضافة إلى عدم تواجد الأطفال بشكل يومى بالمدرسة، مما يتسبب فى فقدان هؤلاء الأطفال لاجمل لحظات حياتهم واستغلال أصحاب النفوس الضعيفة لهم واحتياجهم وضعفهم من أجل تحقيق مصالح شخصية مخالفين بذلك جميع الأعراف الدولية والقوانين الوطنية.





جاء ذلك في إطار فعاليات اليوم العالمي للطفولة والذى يأتى يوم 20 نوفمبر من كل عام، والاجتماع الثانى عبر تقنية "زووم" للجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة فى مصر "2018-2025"، الذي ترأسه وزير القوى العاملة، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك بمشاركة ممثلي الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية من وزارات ومجالس وطنية معنية بتنفيذ الخطة الوطنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال لاستعراض جوانب الخطة وسبل الدعم المتاحة والمرتقبة، فضلًا عن آليات متابعة وتقييم تنفيذها ومناقشة ما تم إنجازه منها حتى الآن.







