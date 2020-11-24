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اقتصاد

البورصة تواصل الارتفاع بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:32 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.


ومالت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء مقابل مبيعات مكثفة من جانب المستثمرين المصريين.


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وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 10927 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 2180 نقطة.


وزاد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 13103 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 4221 نقطة.

 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 2051 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 2990 نقطة.
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