كيد النسا.. سيدة تنشر شكوى كيدية ضد طليقها على فيسبوك

كانت الأجهزة الأمنية نجحت فى كشف لغز سرقة خزينة من داخل أحد محال الملابس بالإسكندرية.





تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على خزينة حديدية خاصة بمحل ملابس كائن بمنطقة سموحة دائرة القسم ملقاه أمام المحل وبها آثار عنف بلوحة أرقامها السرية، وتبين سرقة (مبلغ مالى، جهاز خاص بالكاميرات) من داخل ذات المحل.





تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل).





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته إعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بأسلوب كسر قفل الباب والإستيلاء على المسروقات من مكتب المحاسب وكذا الخزينة ولدى عدم تمكنه من فتحها قام بتركها أمام المحل وأضاف بإنفاقه المبلغ المستولى عليه.. وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب بدائرة القسم وإنفاقه المبالغ المستولى عليها.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقة والتشكيلات العصابية.