كيد النسا.. سيدة تنشر شكوى كيدية ضد طليقها على فيسبوك

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا شكوى لإحدى السيدات ضد زوجها السابق لتعديه على أبنائه، مما أدى لحدوث إصابات نفسية وجسدية بهم.
وبالفحص تبين كيدية الشكوى وقيام الشاكية "طليقة المشكو فى حقه" بمحاولة إثارة المشاكل مع "طليقها المذكور" بهدف الضغط عليه لإعادتها لعصمته ورعاية أبنائهما لعدم قدرتها على الإنفاق عليهم.
وفى وقت لاحق قامت الشاكية بالتنازل عن شكواها السابق نشرها على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بناء على رغبتها وتحرر محضر صلح بين الطرفين .
وأكد المشكو فى حقه تصالحه ورفض إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكية "طليقته" حفاظًا على أبنائهما.
كانت الأجهزة الأمنية نجحت فى كشف لغز سرقة خزينة من داخل أحد محال الملابس بالإسكندرية.
تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على خزينة حديدية خاصة بمحل ملابس كائن بمنطقة سموحة دائرة القسم ملقاه أمام المحل وبها آثار عنف بلوحة أرقامها السرية، وتبين سرقة (مبلغ مالى، جهاز خاص بالكاميرات) من داخل ذات المحل.
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته إعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بأسلوب كسر قفل الباب والإستيلاء على المسروقات من مكتب المحاسب وكذا الخزينة ولدى عدم تمكنه من فتحها قام بتركها أمام المحل وأضاف بإنفاقه المبلغ المستولى عليه.. وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب بدائرة القسم وإنفاقه المبالغ المستولى عليها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقة والتشكيلات العصابية.