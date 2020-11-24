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رياضة

قرار جديد من موسيمانى قبل مواجهة الزمالك فى نهائى القرن

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 03:33 م
موسيماني
موسيماني
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عبدالحكيم أبو علم
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني استكمال التدريبات على ملعب مختار التتش بالجزيرة اليوم وغدًا.

وجاء قرار موسيماني بعد حالة الغلق الإعلامي لتدريبات الفريق وعدم اطلاع احد عليها خاصة وان ملعب التتش يتم إغلاقه بستائر تمنع مشاهدته. 


ومن المنتظر أن يخوض الأهلي تدريبه يوم الخميس المقبل على ملعب استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة.

وكشفت مصادر خاصة أن محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لم يخضع لمسحة طبية امس برفقة ابناء الرداء الأحمر.

وقالت المصادر ان كهربا أجري رابيد تيست خارج معسكر القلعة الحمراء وأثبت خلوه من اجسام المضاده بما يعني إقتراب سلبية عينته من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يخضع محمود كهربا للمسحة الطبية برفقة الفريق والتي يقرها الإتحاد الأفريقي لكرة القدم وحال سلبيتها سيكون في معسكر الفريق الأحمر يوم الخميس.

من جانبه طالب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإبتعاد عن وسائل التواصل الإجتماعي بكل اشكالها حتي موعد نهائي دوري أبطال افريقيا المقرر لها الجمعة المقبل أمام الزمالك بإستاد القاهرة، وعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة إجتماعًا مع لاعبيه عقب الوصول لفندق الإقامة والدخول في معسكر مغلق حذر فيه من متابعة وسائل التواصل الإجتماعي والتفاعل معها أو مجرد الإهتمام والحديث عنها بجانب إستمرار فرض الحظر الإعلامي حتي نهاية منافسات مسابقة كأس مصر التي تاهل فيها الفريق الأحمر لنصف نهائي حيث سيواجه زعيم الثغر في الأول من ديسمبر المقبل.

وأعاد عبدالحفيظ تذكير لاعبيه بعقوبات خرق الحظر الإعلامي بـ 200 ألف جنيه غرامة يتم مضاعفتها في حال التكرار، وأكد مدير الكره للاعبيه أنه يثق بشكل كامل في تقديرهم للموقف الصعب وأهمية مباراة الزمالك ليس فقط كونها نهائي أهم بطولة قارية غائبة عن دولاب بطولات القلعة الحمراء منذ عام 2013 ولكن لانها تمثل حلم للجماهير والإدارة وكل من ينتمي للأهلي بجانها تمنحك اللعب علي كأس السوبر الأفريقي والذهاب لبطولة العالم للأندية في فبراير المقبل.

ولم تتوقف الإجتماعات عند سيد عبدالحفيظ ولكنها أمتدت إلي محمد الشناوي حارس المرمي والذي بات هو القائد الحقيقي للفريق والذي طالب لاعبيه بالإلتزام التام خلال المعسكر والتركيز في كل تعليمات الجهاز الفني بهدف تحقيق الفوز علي المنافس التقليدي وحسم اللقب القاري.

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