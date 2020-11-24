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فن

غيرة وخلاف وزواج رسمى.. 3 سيناريوهات لأزمة انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني.. تفاصيل

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 03:42 م
عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
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شروق ابراهيم
لا يزال الفنان عمرو دياب متصدرا مؤشرات البحث بـ جوجل وتريندات السوشيال ميديا بعد انفصاله عن زوجته الفنانة دينا الشربيني، بعد علاقة استمرت 4 سنوات.

ورغم انتشار الخبر بسرعة البرق الا ان السبب الحقيقي وراء الانفصال بين الهضبة ودينا الشربيني لا يزال غير معروف، و ظهرت عدة سيناريوهات وترددت أقاويل حول اسباب انهاء علاقة شغلت الوطن العربي أجمع. 

-السيناريو الأول " مجرد خلاف وليس انفصال":

علم "صدى البلد" من مصدر مقرب من الثنائي الفني الشهير أنه لم يحدث بينهما انفصال مثلما تردد، لافتا إلى أن الأمر اقتصر على ترك دينا الشربيني لمنزل الهضبة لبضعة أيام، ما يبرر غياب أي صورة تجمعهما منذ آخر ظهور لهما في مهرجان الجونة السينمائي منذ قرابة شهر.

وأضاف المصدر أن عمرو دياب ودينا الشربيني لم يطلقا ومازالا زوجين حتى الآن.

وتواصل دينا الشربيني متابعة عمرو دياب على حسابه بموقع "إنستجرام"، وتحتفظ بصورهما والفيديوهات التي تجمعهما وآخره فيديو بمناسبة عيد ميلاده، في حين أن عمرو دياب منذ انضمامه لعالم "إنستجرام"، وهو لا يتابع سوى حساب شركته الموسيقية "ناي".


-السيناريو الثاني  " اعلان الزواج رسميا"

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تكشف عن سبب انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني، وتتعلق برغبتها في تحويل زواجهما العرفي إلى رسمي.

وأكد الرواد أن تحويل الزواج العرفي إلى رسمي، بناء على طلب دينا الشربيني، سيصب في مصلحة زوجته الثانية زينة عاشور، التي تعيش في بريطانيا، وستطالب بنصف ثروته بحكم أنهما متمتعان بالجنسية البريطانية.

وقال مصدر مقرب من عمرو دياب، إنه لا صحة لهذه الشائعات، وأن عمرو دياب متزوج رسميا من دينا الشربينى بعلم الأهل والأصدقاء المقربين، ولكن بعيدا عن الإعلام.

وأكد المصدر لـ صدى البلد أن عمرو دياب طلق زينة عاشور منذ ما يقارب العامين تقريبا، وأن زوجته الحالية دينا الشربيني هي الوحيدة في حياته.

ولم ينف المصدر وجود خلاف بين الزوجين عمرو دياب ودينا الشربيني، لكنه لم يكشف عن السبب الذي أدى لتركها منزل الزوجية، نافيا أيضا الأنباء التي تحدثت عن الغيرة من معجباته.


-السيناريو الثالث " الغيرة تخنق الهضبة"

كشفت عدد من تقارير الصحفية ان سبب خلاف دينا الشربيني وعمرو دياب هو غيرتها المبالغة فيها عليه ورفضها لالتقاط صور مع معحباته وهو الامر الذي اثار غضب الهضبة وصمم على الانفصال. 

وكشفت التقارير الصحفية الى ان الهضبة طالب من دينا الشربيني مغادرة عش الزوجية في شقته بـ " جاردن سيتي" لانه صمم على الانفصال بينما حاولت دينا الشربيني التهدئة من روع  النجم الكبير ولكن باتت المحاولات بالفشل . 


- احدث ظهور للثنائي الشهير

كان احدث ظهور لـ دينا الشربيني مع عمرو دياب في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بتاريخ يوم 30 أكتوبر ، ومنذ ذلك التاريخ لم تظهر "دينا" مع الهضبة مجددا في حفلاته او حفلات الزفاف منها حفل زفاف موسى عيسى ابن شقيقة المخرج طارق العريان الذي اقيم قبل بضعة أيام. 

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