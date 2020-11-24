شركة الملاحة الجوية تحصل على تجديد اعتماد الأيزو لمدة 3 سنوات

حصلت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية - على تجديد إعتماد شهادة الأيزو لمدة ثلاث سنوات، وهو الإعتماد الخاص بمطابقة معايير واجراءات جودة النظام الإداري بالشركة.





ويتضمن جودة خدمات المعلومات الملاحية والخدمات الخاصة بضبط الحركة الجوية وتسهيلات هندسة الملاحة الجوية.





وتقدم المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بالتهنئة للكابتن أهاب عزمي رئيس شركة الملاحة الجوية ولجميع العاملين بالشركة بمختلف التخصصات على مجهوداتهم في الحفاظ على مطابقة نظام العمل للمعايير الدولية، وهو ما يعكس صورة طيبة عن كفاءة نظام مرفق الملاحة الجوية المصرية، أحد اهم مكونات الطيران المدني المصري.





وتسعي وزارة الطيران المدني، برئاسة الطيار محمد منار عنبه، إلى تطوير أنظمة الملاحة الجوية والاتصالات بما يحقق السيطرة الكاملة على المجال الجوى المصرى.





وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .





ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .