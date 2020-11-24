نهائي القرن.. 8 ألقاب و4 هزائم حصيلة تاريخ نهائيات الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

كلما دارت عقارب الساعة سريعًا نحو اللقاء المرتقب بين الأهلى والزمالك فى نهائي القرن الإفريقي، كلما زاد الشغف والترقب والإثارة وتضاربت المشاعر بين ثقة فى البطل الأكثر تتويجا ورهبة من صحوة الغريم التقليدي الزمالك صاحب الـ5 ألقاب ويطمح للسادسة.
لقاء الأهلى والزمالك هو كلاسيكو عربى مصري أفريقي نجح أن يأتي لأول مرة فى التاريخ فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، منذ انطلاق البطولة الأهم افريقيًا على مستوى الأندية سنة 1964.
ويعد نهائى الموسم الحالى هو الـ13 فى تاريخ الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث سبق للأحمر الوصول إلى الدور النهائى فى 12 مناسبة سابقة، حقق خلالها اللقب 8 مرات، بينما خسره فى 4 مناسبات فقط.
صدى البلد يرصد لكم تاريخ الأهلى فى نهائيات الأميرة السمراء دوري أبطال أفريقيا كالتالى..
النهائى الأول
جاء فى نسخة 1982، حيث التقى مع أشانتى كوتوكو الغانى، وانتهت مباراة الذهاب فى القاهرة بفوز الأحمر 3-صفر، بينما تعادل الفريقان فى كوماسى بنتيجة 1-1.
النهائى الثانى
جاء فى نسخة 1983 مع كوتوكو الغانى، حيث تعادل الفريقان سلبيًا فى القاهرة، بينما خسر الأهلى فى كوماسى بهدف دون مقابل.
النهائى الثالث
جاء في نسخة 1987 مع الهلال السودانى، حيث أقيمت مباراة الذهاب بأم درمان وانتهت بالتعادل السلبى بين الأهلي والهلال، بينما فاز الأهلى فى القاهرة بنتيجة 2-صفر.
النهائى الرابع
جاء فى نسخة 2001 مع صن داونز الجنوب أفريقى، حيث تعادل الفريقان فى مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلى فى مباراة العودة بالقاهرة بنتيجة 3-صفر.
النهائى الخامس
جاء فى نسخة 2005 مع النجم الساحلى، حيث تعادل الفريقان سلبيًا فى سوسة، بينما فاز الأهلى فى القاهرة بنتيجة 3-صفر.
النهائى السادس
جاء فى نسخة 2006 مع الصفاقسى التونسى، حيث تعادل الفريقان فى القاهرة بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلى فى تونس بنتيجة 1-صفر من توقيع الماجيكو محمد ابو تريكة بهدف ظل عالقا بأذهان الأهلاوية إلى تلك اللحظة.
النهائى السابع
جاء فى نسخة 2007 مع النجم الساحلى، حيت تعادل الفريقان سلبيًا فى سوسة، بينما خسر الأهلي في القاهرة بنتيجة 3-1.
النهائى الثامن
جاء فى نسخة 2008 مع القطن الكاميرونى، حيث فاز الأهلى فى مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 2-صفر، بينما تعادل الفريقان بنتيجة 2-2 فى مباراة العودة بجاروا.
النهائى التاسع
جاء فى نسخة 2012 مع الترجى التونسى، حيث تعادل الفريقان فى مباراة الذهاب ببرج العرب بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلى فى مباراة العودة برادس بنتيجة 2-1.
النهائى العاشر
جاء فى نسخة 2013 مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى، حيث تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 فى مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، بينما فاز الأهلى فى مباراة العودة بنتيجة 2-صفر.
النهائى الحادى عشر
جاء فى نسخة 2017 من البطولة وكان طرف المباراة النهائية الوداد المغربى، وانتهى لقاء الذهاب فى مصر بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، قبل ان يخطف الفريق المغربى اللقب فى المغرب بعد الفوز على الأهلى بهدف دون رد.
النهائى الثاني عشر
جاء فى نسخة 2018 من البطولة وكان طرف المباراة النهائية الترجي التونسي، وانتهى لقاء الذهاب فى مصر بفوز الأهلي 3-1، قبل ان يحقق الترجي التونسي نتيجة عريضة بالفوز 3 -0 ليحقق اللقب فى تونس .