قبل النهائي.. مشوار الزمالك الأفريقي| رحيل ميتشو وكارتيرون الأبرز.. وباتشيكو على موعد مع الإنجاز

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره بالنسخه الحالية من دوري أبطال إفريقيا بمواجهة فريق ديكاداها الصومالي في دور الـ64 من البطولة .

وتمكن الزمالك من حجز مكانه من خلال البداية القوية، حيث تمكن من الفوز على الفريق الصومالي بسبعة أهداف دون رد في لقاء الذهاب ليتمكن أيضا من تكرر نتيجة صائبة في لقاء الإياب بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما باستاد برج العرب .

جينيراسيون فوت السنغالي أول أزمات الزمالك

تمكن بطل السنغال جينيراسيون فوت من هزيمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب بالسنغال .

وبداية الأزمة الثانية في مباراة الإياب بعدما رفض الفريق السنغالي خوض المباراة في الإسكندرية متمسكا بخوض اللقاء في القاهرة مثلما كان محددا ليتم بعد ذلك إعادة المباراة في القاهرة ويتأهل الأبيض إلي دور المجموعات بعد فوزه بهدف دون رد .

رحيل ميشتو من تدريب الزمالك عقب الهزيمة من مازيمبي

بدأ الزمالك مرحلة دوري المجموعات بمواجهة مازيمبي الكونغولي إلا أنه تلقي هزيمة قاسية بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولي من دور المجموعات على ملعب مازيمبي ليعلن مسئولو الزمالك رحيل ميتشو عقب العودة بسبب الهزيمة الثقيلة .









باتريس كارتيرون يبدأ رحلته مع الزمالك بالصعود والتأهل لنصف النهائي

بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك في ذلك التوقيت مشواره الإفريقي مع القلعة البيضاء بالفوز على أول أغسطس بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات باستاد السلام ليتمكن من حجز البطاقة الإفريقية من جديد.









وواجه الزمالك نظيره زيسكو يونايتد الزامبي في زامبيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ليتمكن من تحقيق التعادل بهدف لمثله ليعود من مواجهة زيسكو باستاد السلام في الجولة الرابعة من دور المجموعات ويتمكن من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين .









وفى الجولة الخامسة من دور المجموعات واجه الزمالك مازيمبى الكونغولى وتعادل الفريقان سلبيًا.



