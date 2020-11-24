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أحمد موسى يطالب بتطبيق غرامات على من لا يرتدي الكمامة في وسائل المواصلات

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:05 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ارتداء الكمامة وقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الكمامة السلاح الأول ضد جائحة كورونا.

وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يجب تطبيق غرامات على من لا يرتدي كمامة في وسائل المواصلات.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن يجب تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد، واحم نفسك كن كورونا بارتداء الكمامة.

وأكمل موسى، أن العالم يعيش صراع حقيقي للوصول للقاح فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن مصر اليوم من الدول الهامة في انتاج اللقاحات.
وتابع مقدم برنامح على مسئوليتي، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابته وناجحة فيما يخص أزمة جائحة كورونا ورقم واحد في أفريقيا. 
وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لديها أموال لمواجهة أي أزمة بفضل وعي قيادتها تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة إلى الشعب المصري بشأن مواجهة فيروس كورونا.
 
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجهورية بأن الرئيس اطلع على الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة مطلع العام الحالي وحتى الآن، وانطلاق الموجة الثانية للجائحة ومعدلات الإصابة على مستوى محافظات الجمهورية، واحدث التقارير البحثية التي تتناول عدد الحالات وتوقع الاصابات في المرحلة المقبلة، والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس وجاهزية المستشفيات والاطقم الطبية بالدولة في هذا الاطار.
 
كما تم استعراض آخر المستجدات على المستوى العالمي بشأن أبحاث اللقاحات وما تم التوصل إليه حتى الآن في هذا الخصوص، وكذلك جهود مصر في هذا الإطار، حيث وجه السيد الرئيس بدعم عمل اللجنة القومية العلمية لأبحاث لقاحات كورونا بكوادر إضافية من كافة جهات الاختصاص لتكون في حالة انعقاد دائم لدراسة التعاقد على استيراد أفضل التطعيمات واللقاحات.


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