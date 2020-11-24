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توك شو

محمد أبو العينين يهدي جائزة "فخر العرب" لأمهات الشهداء

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 06:53 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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عادل نصار
قال النائب محمد أبو العينين رجل الصناعة المصرية، إنه بكل فخر أهدي جائزة فخر العرب إلى كل أم شهيد، مات دفاعا عن الحق، مضيفا أن الشهداء من رجال الجيش والشرطة وقفوا لحماية الأمة العربية بأكملها وضد تفتيت العرب.

وأضاف أبو العينين، خلال كلمه له، على خلفية تسلم جائزة فخر العرب في دبي، مساء اليوم الثلاثاء، أن العرب وقفوا مع بعض مقدما تحية خاصة للشيخ زايد معقبا: "هذا الرجل العظيم صاحب التاريخ المشرف هو وأولاده".

عرضت الإعلامية رشا مجدي، مقطع فيديو للحظة تسلم النائب محمد أبو العينين رجل الصناعة المصرية، جائزة فخر العرب كأحد الشخصيات تأثير في هذا المجال في العرب الاقتصاد العربي.

وتسلم النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، جائزة فخر العرب 2020 كأحد أفضل الشخصيات تأثيرًا في الاقتصاد العربي. 

وتلقى النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، رئيس مجموعة سيراميكا كليوباترا، دعوة من الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية – بجامعة الدول العربية، تفيد باختياره كأحد أفضل الشخصيات تأثيرا في الاقتصاد العربي لعام 2020، من قبل هيئة منح الجوائز العلمية في دبي.  

من جانبه، أعرب النائب محمد أبو العينين، عن فخره وسعادته بتلك الجائزة، قائلا: "شرف لي اختياري من جانب هيئة منح الجوائز العلمية في دبي كأحد أفضل الشخصيات تأثيرا في الاقتصاد العربي لعام 2020، ومنحي جائزة فخر العرب 2020 في مجال الاقتصاد".  

وأكد أبو العينين أن تلك الجائزة بادرة طيبة، وثقة غالية من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وهيئة منح الجوائز العلمية، برعاية السفير ذياب الرشيدي، عميد السلك الدبلوماسي في دبي والإمارات الشمالية، ورئيس البعثة الدبلوماسية لدولة الكويت.

وأهدى أبو العينين الجائزة إلى الوطن الغالي مصر، رئيسًا وشعبًا على ما تقدم من إنجازات وما تحقق من طفرة إصلاحية تمكنت خلالها مصر من العبور إلى المستقبل برؤى مستنيرة وخطوات أسرع.

وأكد: إننا عازمون بما أوتينا من حب للأوطان وانتماء لها، أن نستمر في دعم مسيرة الإصلاح بالتصنيع والإنتاج والتأثير الفاعل في الاقتصاد المصري والعربي وفتح مجالات أكبر للشباب من أجل الريادة والتفوق والإبداع.

تُمنح الجائزة لأهم الشخصيات العربية التي شكلت نقطة تحول في مسار الحياة وكانت الأكثر تأٌثيرًا في الاقتصاد والمسؤولية الاجتماعية خلال العام الجاري 2020.

ومن المقرر أن تنقل إدارة لجنة جائزة فخر العرب مراسم احتفالية تكريم الشخصيات العربية وتسلم الجائزة للفائزين اليوم.

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