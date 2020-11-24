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فن

الغاليين .. حمادة هلال يشارك جمهوره بصورة عائلية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:13 م
حمادة هلال
حمادة هلال
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مصطفى كرم
شارك الفنان حمادة هلال جمهورة بصورة جديدة لة عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهر حمادة هلال بالصورة مع خالته و شقيقته وعلق عليها قائلا "الغاليين اللي من ريحة ست الناس الله يرحمك ويغفر لك يا أمي". 

يذكر أن  الفنان حمادة هلال قال مؤخرا ، إنه حريص على طرح أغان تحمل رسالة إيجابية وهدف، وتبقى في أذهان الناس، وتابع "أنا لو كنت عاوز أعمل أغانى هجص زى ما بيقولوا كان هيبقى اتجاهى من زمان.. كلمة شخلعة قلبت العالم كله ونازله غلط .. وأنا أحب أعمل أغانى لها هدف وتعيش".



وأضاف "هلال" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن الأغنية كان محددا لها أن تطرح في رأس السنة لكن بسبب وجود أغنية تحمل نفس الاسم للفنان محمد رمضان، استعجل العاملين لدى في شركة الإنتاج والعاملين في السوشيال ميديا،  وطرحوا البرومو حتى يتم التأكيد أن هذه الأغنية تخصهم. 

واستطرد "هلال": "وأنا لو أخطأت أنا بعتذر لكل الناس اللى مفهموش.. لما تنزل الأغنية كاملة الناس هتفهم وجهة نظرى"، مشيرًا إلى أنه يعمل على تعديل كلمات الأغنية قبل طرحها على
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