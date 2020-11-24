وزير الرياضة يشكر أحمد موسى على مجهوده في مبادرة "لا للتعصب"

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر للإعلامي أحمد موسى على مجهوده في مبادرة لا للتعصب بين جماهير قطبي الكرة المصرية. مجهوده





وقال صبحي، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك استجابة جماهيرية كبيرة لمبادرة لا للتعصب .. مصر أولا، مضيفا أنه نركز على توعية الشباب ونبذ التعصب.





وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه علينا أعباء كبيرة خلال الفترة المقبلة على المستوى الفني والتوعوي والتدريبي.













فيما ناشد الإعلامي أحمد موسى، نبذ التعصب بين جماهير قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك للقاء المرتقب بين في نهائي بطولة افريقيا.

وأضاف موسى، أن لا للتعصب، ومصر أولًا، متابعا أنه هذه المباراةت واحدة من أقوى وأهم المباريات في كرة القدم الإفريقي.

وأكد مقدم برنامج على مسئوليتي، أن الدولة تقف خلف المباراة لكي تخرج بشكل يليق بالكرة المصرية، مشيرا إلى أن الكرة المصرية تشهد صخب كبير خلال الفترة الأخيرة وعلينا انهائ التعصب.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه التجاوز مرفوض في حق الأخر في الكرة المصرية ويجب أن تتم الأمور بشكل يليق بالكرة المصري.

وأكمل موسى، أنه :"لقاء القمة ومافيش خناقة وده ماتش 90 دقيقة، وفي بطل في الاخر ومصر هى اللي كسبت والماتش على أرضنا والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وصف المباراة بأنها أكبر مواجهات كرة القدم"، مستدركا أنه :"العالم كله بيتفرج علينا ومصر كبية جدا ولو حصل أي خناقة أو تجاوز هيسيئ لمصر".

وأردف مقدم برنامج على مسئوليتي، أنه :"لازم نحافظ على الجماهيرة للفريقين الكبار وأرجو من الجماهير المنتظر للمباراة أن تشجع كما تريد ولكن بدون أي تجاوز وشج وخلي مصر الأهم وأولا وقبل أي شيء ، وعايزين نعطي رسالة ايجابية عن مصر والعالم بيتفرج دولقتي".

ووجه الإعلامي أحمد موسى، حديثة لجماهير الكرة المصرية، قائلا :"افرح زي ما انت عايز بس حط مصر أمام عينك وخاف عليها، وخاف على شكلنا أمام العالم، والروح الرياضية مهمة جدا".

وأكد موسى، أن الروح الرياضية شيء أساسي في الكرة المصرية على مدار التاريخ، مشيرا إلى أن التعصب امر مرفوض شكلا وموضوعا والفائز مصر دائما.



