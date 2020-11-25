في لمح البصر.. رجيم ومشروب مذهل يحول جسمك لماكينة حرق

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حيل سريعة ..



يمكنك بجانب الرجيم السابق إدخال التعديلات الاتية لنظامك الغذائى

-التوقف عن تناول السكر و التخلص من المشروبات السكرية. -التقليل من الكربوهيدرات والإكثار من تناول البروتينات قليلة الدهون فقد يكون البروتين هو أهم عنصر غذائي كبير لخسارة الوزن. -لا يمكن أن يساعدك البروتين على إنقاص الوزن الأشخاص الذين تناولوا بروتينًا أكثر وأفضل كان لديهم دهون أقل بكثير في البطن.

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-تناول الكثير من الأطعمة النباتية ، بما في ذلك الخضار والفاكهة.







- تجربة تناول مكملات الألياف مثل glucomannan . هذه واحدة من أكثر الألياف الغذائية لزوجة .

مشروب مثالى

بجانب الحيل السابقة إليك مشروب مثالى لحرق أسرع

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وصفة خل التفاح والعسل







مكونات الوصفة

1 ملعقة صغيرة خل التفاح 2 ملاعق صغيرة عسل 1 كوب ماء دافئ





كيفية تطبيق اعشاب لتخسيس الكرش