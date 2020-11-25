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مرأة

في لمح البصر.. رجيم ومشروب مذهل يحول جسمك لماكينة حرق

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

إذا كنت ممن يتناولون الطعام في وقت متأخر فأنت أكثر عُرضة لزيادة الوزن  يساعد إدخال العديد من التعديلات على نظامك الغذائى فى تخسيس البطن وفقدان الوزن بأقل مجهود إليك رجيم وحيل سريعة يمكنك تطبيقها للتخلص من دهون البطن فى لمح البصر بعيدًا عن طريقة تخسيس البطن التي كنت تتبعينها دون جدوى.. إليك رجيم وحيل ومشروب خارق يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

رجيم فعّال
ورجيم فعال لحرق الدهون وفقدان الوزن بسرعة وتحويل جسمك لماكينة حرق دهون 

نظام غذائى للتخسيس لمدة 7 أيام

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الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..
كوب شاى بحليب خالى الدسم +بيضة مسلوقة + توست سن

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي
أو 2 شريحة لحم مشوي
أو فيليه مشوي
+ 3 ملاعق أرز
أو 3 ملاعق مكرونة
+ سلطة

 بعد الغذاء  ساعتين
كوب من بذور الكتان 


العشاء .. قبل النوم بساعتين

 ثمرة فاكهة



حيل سريعة ..

يمكنك بجانب الرجيم السابق إدخال التعديلات الاتية لنظامك الغذائى

-التوقف عن تناول  السكر و التخلص من المشروبات السكرية.

-التقليل من الكربوهيدرات والإكثار من تناول البروتينات قليلة الدهون  فقد يكون البروتين هو أهم عنصر غذائي كبير لخسارة الوزن.

-لا يمكن أن يساعدك البروتين على إنقاص الوزن  الأشخاص الذين تناولوا بروتينًا أكثر وأفضل كان لديهم دهون أقل بكثير في البطن.

بدون جوع أو حرمان .. حولي جسمك لماكينة حرق دهون

-تناول الكثير من الأطعمة النباتية ، بما في ذلك الخضار والفاكهة.

-تجربة تناول مكملات الألياف مثل glucomannan . هذه واحدة من أكثر الألياف الغذائية لزوجة . 

مشروب مثالى
بجانب الحيل السابقة إليك مشروب مثالى لحرق أسرع 


وصفة خل التفاح والعسل

مكونات الوصفة
1 ملعقة صغيرة خل التفاح
2 ملاعق صغيرة عسل
1 كوب ماء دافئ

كيفية تطبيق اعشاب لتخسيس الكرش
أضيفى خل التفاح والعسل إلى كوب من الماء الدافئ. تخلط جيدا وتناول خل التفاح مع الماء الساخن والعسل له نفس تأثير تناول العسل والليمون مع الماء الساخن إنه مضاد أكسدة رائع ويعمل كمزيل للسموم أيضًا. من أجل بداية صحية ليومك ، لا تنظر إلى أبعد من هذا المشروب الصحي.
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