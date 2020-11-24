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وزير الرياضة يشيد بالإعلامي أحمد موسى: يصل لجميع فئات المجتمع بطريقة بسيطة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:11 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن التعصب ليس في الكرة فقط وإنما في أي قضية، مضيفا أن العمل الرياضي مبني على العمل التطوعي.

وأكد صبحي، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرياضة للتنمية تعمل بشكل متميز، مستدركا أنه :"الإعلامي أحمد موسى يصل لجميع طبقات المجتمع في كل مكان بطريقة بسيطة".

وأضاف الوزير، أنه لا تدخل حكومي في الجزء المالي أو الاداري بالاندية، متابعا أنه نسمح لأحد أن يهد كيان مثل النادي الأهلي أو الزمالك.
وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه نحافظ على الكيانات ولا نسمح لأحد بهدم  أي نادي، مشيرا إلى أن لا نستهدف شخص أو نادي بعينه.
وأكمل الوزير، أنه لا أشاهد أي برامج رياضية لعدم التحيز لأي طرف ولا أحد يتدخل في عملي.
فيما كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حقيقة ما يتردد بشأن إقامة مباراة نهائي بطولة أفريقيا بين فريقي النادي الأهلي والزمالك بحضور جماهيري.
وقال الوزير، إنه حتى الان مبارة الأهلي والزمالك بدون جمهور، متابعا أنه :" لحد دلوقتي مافيش جماهير".

وتابع الوزير، أن لأول مرة سيكون نهائي أفريقية في مصر بين فريقين مصريين، مضيفا أن الفترة الحالية نحرص على توعية الجمهور من خلال وسائل الإعلام، مستدركا أنه :" توجهت إلى كابتن الخطيب لحل أزمة مباراة الأهلي والزمالك".

وأضاف صبحي، أن الأهلي والزمالك عليهما دور كبير في نشر الروح الرياضية بين الجماهير، متابعا أن اتحاد الكرة سينظم مباراة خماسية لقدامي الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة.

وأكمل وزير الشباب والرياضة،  أن طلاب جامعة حلوان دعهموا مبادرة لا للتعصب، و سنتوجه إلى الجامعات لنشر مبادرة لا للتعصب.

وتابع الوزير، ندعم رياضات البطولة وأن يرفع علم مصر في المحافل الدولية، مضيفا أن الاعلام الشسريك القوي في مبادرة لا للتعصب، مستدركا أن الاعلام المرئي والمسموع والمقروء والمواقع الالكترونية له دور في لا للتعصب، مؤكدا أن القوانين تتيح استقلالية الهيئات الرياضية وجمعياتها العومية.
وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  أنه سيتم احالة أي مخالفات تكشفها اللجان للنيابة، لافتا إلى انه نتحمل الهجوم من البعض من أجل الوطن.
وتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  أن الاعلام مرأة مجتمعية للعمل المؤسسي، ولن نسمح بأي ضغوط للتأثير على أي قرار ولكن لن نصطدم بأحد، مستدركا أن قد الجاء لاتخاذ اجراءات قانونية للرد على أي تجاوزات مسيئة.
وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه علينا أعباء كبيرة خلال الفترة المقبلة على المستوى الفني والتوعوي والتدريبي.



فيما ناشد الإعلامي أحمد موسى، نبذ التعصب بين جماهير قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك للقاء المرتقب بين في نهائي بطولة افريقيا.
وأضاف موسى، أن لا للتعصب، ومصر أولًا، متابعا أنه هذه المباراة واحدة من أقوى وأهم المباريات في كرة القدم الإفريقي. 

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