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أخبار البلد

الأنبا بموا يتمم طقس إقامة 5 مكرسات للخدمة بإيبارشية السويس

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:12 م
نيافة الأنبا بموا
نيافة الأنبا بموا أسقف السويس
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سامح سلام
تمم نيافة الأنبا بموا أسقف إيبارشية السويس اليوم، طقس صلوات تكريس خمس من طالبات التكريس، للخدمة بالإيبارشية؛ جاء ذلك قبل بدء القداس الإلهي الذي أقيم بكنيسة بيت الشهيد مارمينا العجايبى للمكرسات.

والمكرسات الجديدات هن: تاسوني أكسيا، تاسوني دميانه، تاسوني أناسيمون، تاسوني فيبي، تاسوني بارثينيا، وعقب انتهاء صلوات التكريس والقداس افتتح نيافة الأنبا بموا معرض للمشغولات والأعمال اليدوية المقام بيت مارمينا للمكرسات.

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يذكر أن نيافة الأنبا بموا أسس  في شهر مارس من العام الماضي بيت مارمينا للمكرسات بكنيسة القديس الأنبا انطونيوس لإتاحة الفرصة للفتيات الراغبات في التكريس البتولي الخادم للالتحاق به. 

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صاحبا النيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية والأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن قداسة البابا تواضروس الثاني ألقى محاضرة في مادة "العهد الجديد" على طلبة الكلية الإكليريكية بالبحيرة - فرع كنج مريوط.

من ناحية أخرى، تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدا الأربعاء  صوم الميلاد المجيد، والذي ينتهي في 7 يناير باحتفالات عيد الميلاد، ويستمر الصوم لمدة 43 يوما، يقام خلالها القداسات والصلوات في مختلف الكنائس بمصر وبلاد المهجر.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وآباء المجمع المقدس والكهنة، صلوات القداسات في مختلف الكنائس، إلى جانب إقامة نهضات روحية في بعض الكنائس يتم خلالها الحديث حول أحد الموضوعات الروحية.

وطقس الصوم من بدايته إلى أول شهر كيهك يكون بالألحان السنوية بإضافة قسمة صوم الميلاد، وجملة ختام الصلوات الجماعية الخاصة بصوم الميلاد أيضًا، ثم مع بداية شهر كيهك يصلى الطقس الكيهكي حتى برامون عيد الميلاد المجيد.

ومدة الصوم المحددة بـ43 يوما، تصوم الكنيسة منها 40 يوما لاستقبال ميلاد السيد المسيح، كما صام موسى 40 يوما قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، والثلاثة أيام الأخرى تذكار لمعجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز كما صام الآباء الأولون في عهد البابا إبرام بن زرعة.

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