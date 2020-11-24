محمود علاء ينفي إصابته بـ كورونا

نفى محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد وأوضح اللاعب أنه سليم تماما ولم يتعرض الإصابة بالفيروس.
وشدد المدافع في تصريحات خاصة على أنه يتواجد في معسكر الفريق الحالي استعدادا للقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم الجمعة المقبل.
وأضاف علاء أن المسحة التي خضع لها منذ يومين سلبية وسيخضع لمسحة جديدة غدا مع الفريق تحت إشراف الكاف مبديا استياءه الشديد من الشائعات التي ترددت حوله. وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أخطر مسؤولي نادي الزمالك بخضوع لاعبي الفريق لمسحة طبية في العاشرة صباح غدا الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا المستجد .
ويشترط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خضوع اللاعبين لمسحة قبل المباريات الرسمية بـ 48 ساعة للاطمئنان على جميع اللاعبين الذين سيخوضون المباراة.