ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمود علاء ينفي إصابته بـ كورونا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:23 م
محمود علاء
محمود علاء
Advertisements
ملك موسى
نفى محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد وأوضح اللاعب أنه سليم تماما ولم يتعرض الإصابة بالفيروس.

 وشدد المدافع في تصريحات خاصة على أنه يتواجد في معسكر الفريق الحالي استعدادا للقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم  الجمعة المقبل.

 وأضاف علاء أن المسحة التي خضع لها منذ يومين سلبية وسيخضع لمسحة جديدة غدا مع الفريق تحت إشراف الكاف مبديا استياءه الشديد من الشائعات التي ترددت حوله. وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أخطر مسؤولي نادي الزمالك بخضوع لاعبي الفريق لمسحة طبية في العاشرة صباح غدا الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا المستجد .

 ويشترط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خضوع اللاعبين لمسحة قبل المباريات الرسمية بـ 48 ساعة للاطمئنان على جميع اللاعبين الذين سيخوضون المباراة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دوري أبطال أفريقيا.. لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة كورونا قبل السفر للمغرب

قرار جديد من الزمالك بشأن فرجاني ساسي

استعدادا للقاء العودة.. محمود علاء بصحبة فرجاني ساسي في الجيم

تأجيل مسحة كورونا لحازم إمام للغد

المسحة الثانية تحسم مصير حمدي الونش مع فيروس الكورونا

وكيل محمد الشناوي: حارس الأهلي بخير وليس مصابا بكورونا

ترشيحاتنا

في بطنها بطيخة صيفي .. عائلة جمعة لا تقلق من خسارة نهائي دوري الأبطال

حكم قضاء الحاجة واقفا.. الإفتاء تجيب

الوباء مستمر.. 8 رسائل من السيسي للشعب المصري لمواجهة فيروس كورونا .. فيديو

إصابة أبلة فاهيتا بـ فيروس كورونا.. فيديو

أشرف صبحي: مباراة القمة بدون جمهور.. ومن حق اتحاد الكرة منع أي رئيس نادي من حضور المباريات

الأرصاد الجوية تكشف حقيقة إلغاء مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بسبوسة بالكاسترد.. خطوة بخطوة

رفع المناعة أبرزها.. 5 فوائد لـ التوت على الصحة

تعرف على مواصفات دودج رام.. وحش البيك أب.. وسعرها في السوق المستعملة.. صور