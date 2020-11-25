ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تقارير تكشف الموعد النهائي لإطلاق هواتف Galaxy S21 من سامسونج

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 03:00 ص
تقارير تكشف الموعد
تقارير تكشف الموعد النهائى لإطلاق هواتف Galaxy S21
Advertisements
ندى على
كشفت تقارير أن الموعد النهائي لإطلاق هواتف Galaxy S21 من شركة سامسونج، سيكون في بداية شهر يناير العام القادم 2021، وهو ما يعد مفاجآة كبيرة لمعظم المستخدمين، حيث إن الموعد الطبيعى لسامسونج في إطلاق هواتفها الرائدة تكون فى نهاية شهر فبراير أو أول مارس من كل عام. 

وبحسب موقع Tom's Guide  فإن سامسونج قد اتخذت هذه الخطوة لمحاولة إعطاء فرصة أكبر لهواتفها Galaxy S21 القادمة، وللمنافسة مع هواتف iPhone 12 قبل أن تستطيع اكتساح مبيعات الأسواق العالمية بهواتفها الجديدة والتى تم تأخير إطلاقها إلى منتصف شهر أكتوبر الماضى. 

اقرأ أيضًا:

وفقا للموقع فإن إطلاق هواتف Galaxy S21 قد اقترب إلى حد كبير حيث ظهرت أكواد الهواتف على عدد من الوكالات فى كوريا الجنوبية، كما أنه من المقرر أن تخضع الهواتف إلى أخذ موافقة  وكالة FCC الأمريكية، حتى تستطيع سامسونج بيعها فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

وستكون هواتف Galaxy S21 عبارة عن ثلاثة هواتف هى Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra والذى سيكون الهاتف الأغلى والأعلى قدرات فى السلسلة القادمة. 

ومن المقرر أن يحتوى هاتف Galaxy S21 Ultra على شاشة بدقة 1440 بيكسل، مع معدل تحديث عالٍ قدره 120 أو 144 هرتز في الثانية، وسيحصل هاتفا Galaxy S21، وGalaxy S21 Plus على شاشة بدقة 1080 بيكسل مع معدل تحديث قدره 120 هرتز، أو بدقة 1440 بيكسل وبمعدل تحديث بتردد 90  أو 120 هرتز في الثانية. 

وستكون كاميرات هاتف Galaxy S21 Ultra ب 5 كاميرات خلفية، حيث ستكون الكاميرا الأساسية من نوع  Penta  وبدقة 108 ميجابيكسل، وبمستشعر HM1 ، وكاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل. 

وسيحتوى هاتف Galaxy S21 Ultra على بطارية 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط، التى تجعل الهاتف يشحن بنسبة 97 % فى 30 دقيقة فقط، ونظام تشغيل أندرويد 11، وواجهة مستخدم للسوفت وير One UI 3.0 .

ومن المحتمل أن تصدر هواتف Galaxy S21 مع قلم s pen الذكى، والذى أساسًا كان يتم إطلاقه مع Galaxy Note، حيث كانت قد كشفت تقارير سابقة أن سامسونج لن تصدر هواتف Galaxy Note بالقلم الذكي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سامسونج تستعد لإصدار هاتف Galaxy S21 Ultra بـ 5 كاميرات ودقة فائقة

حظر المكالمات.. سامسونج تصدر خاصية مهمة لهواتف Galaxy Note 20

بعد السخرية منها.. سامسونج تقلد أبل فى هواتف Galaxy S21 القادمة

بكاميرا سيلفي 40 ميجا بيكسل .. مفاجآت جديدة فى هاتف Galaxy S21 Ultra

ميزة جديدة يقدمها هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra قريبا

بكفاءة عالية.. سامسونج تكشف عن معالجها الجديد ضمن هواتف Galaxy S21

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية تكشف حقيقة إلغاء مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك..فيديو

فيديوجراف.. اشتراطات جديدة للبناء تعرف عليها

"متواصلة لمدة يومين".. مركز التنبؤات الجوية: هذه أماكن سقوط أمطار غزيرة.. فيديو

أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي أمام الزمالك في نهائي أبطال أفريقيا

شعبة تجارة الذهب تكشف عن أهمية شرائه في الوقت الحالي.. فيديو

قرار مهم من الجمعية العمومية للأهلي بخصوص مجلس الخطيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بسبوسة بالكاسترد.. خطوة بخطوة

رفع المناعة أبرزها.. 5 فوائد لـ التوت على الصحة

تعرف على مواصفات دودج رام.. وحش البيك أب.. وسعرها في السوق المستعملة.. صور