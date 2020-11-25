تقارير تكشف الموعد النهائي لإطلاق هواتف Galaxy S21 من سامسونج

كشفت تقارير أن الموعد النهائي لإطلاق هواتف Galaxy S21 من شركة سامسونج، سيكون في بداية شهر يناير العام القادم 2021، وهو ما يعد مفاجآة كبيرة لمعظم المستخدمين، حيث إن الموعد الطبيعى لسامسونج في إطلاق هواتفها الرائدة تكون فى نهاية شهر فبراير أو أول مارس من كل عام.





وبحسب موقع Tom's Guide فإن سامسونج قد اتخذت هذه الخطوة لمحاولة إعطاء فرصة أكبر لهواتفها Galaxy S21 القادمة، وللمنافسة مع هواتف iPhone 12 قبل أن تستطيع اكتساح مبيعات الأسواق العالمية بهواتفها الجديدة والتى تم تأخير إطلاقها إلى منتصف شهر أكتوبر الماضى.





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وفقا للموقع فإن إطلاق هواتف Galaxy S21 قد اقترب إلى حد كبير حيث ظهرت أكواد الهواتف على عدد من الوكالات فى كوريا الجنوبية، كما أنه من المقرر أن تخضع الهواتف إلى أخذ موافقة وكالة FCC الأمريكية، حتى تستطيع سامسونج بيعها فى الولايات المتحدة الأمريكية.





وستكون هواتف Galaxy S21 عبارة عن ثلاثة هواتف هى Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra والذى سيكون الهاتف الأغلى والأعلى قدرات فى السلسلة القادمة.





ومن المقرر أن يحتوى هاتف Galaxy S21 Ultra على شاشة بدقة 1440 بيكسل، مع معدل تحديث عالٍ قدره 120 أو 144 هرتز في الثانية، وسيحصل هاتفا Galaxy S21، وGalaxy S21 Plus على شاشة بدقة 1080 بيكسل مع معدل تحديث قدره 120 هرتز، أو بدقة 1440 بيكسل وبمعدل تحديث بتردد 90 أو 120 هرتز في الثانية.





وستكون كاميرات هاتف Galaxy S21 Ultra ب 5 كاميرات خلفية، حيث ستكون الكاميرا الأساسية من نوع Penta وبدقة 108 ميجابيكسل، وبمستشعر HM1 ، وكاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل.





وسيحتوى هاتف Galaxy S21 Ultra على بطارية 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط، التى تجعل الهاتف يشحن بنسبة 97 % فى 30 دقيقة فقط، ونظام تشغيل أندرويد 11، وواجهة مستخدم للسوفت وير One UI 3.0 .



