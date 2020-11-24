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تكنولوجيا

عروض بلاك فرايدي.. سامسونج تخفض سعر هاتفي Galaxy Note 20 و Ultra بنسبة 50% |تفاصيل

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:01 م
سامسونج تخفض هاتفى
سامسونج تخفض هاتفى Galaxy Note 20 و Ultra إلى النصف
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ندى على
أعلنت شركة سامسونج عن تخفيض سعر هواتفها Galaxy Note20 و Galaxy Note 20 Ultra ، إلى النصف فى عرض هو الأكبر بمناسبة عروض البلاك فرايدى، ليصل سعر هاتف Galaxy Note20 إلى 500 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى  8387 آلف جنيه مصري

وحسب موقع  GSMArena التقنى فإن هاتف Galaxy Note 20 Ultra أصبح سعره 800  دولار أى ما يعادل حوالى 545 . 12 ألف جنيه مصرى، كما تم تخفيض هاتف  Galaxy S20 إلى 600 دولار، وذلك بعد أن أصبح الهاتف الأكثر مبيعا فى العام خلال الربع الثالث من العام الحالى 2020.  


ويتميز هاتف Galaxy S20 Ultra بشاشة ضخمة ممتازة و بدقة عالية و معدل تحديث 120 هرتز، وبمقاس 6.9 بوصة، وكاميرا أساسية رباعية بدقة 108 و 48 و 12 و 0.3 ميجابيكسل، مع زووم تقريب بصري حتى 100 مرة، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابيكسل، معالج ثمانى النواة من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 بقوة 2.73 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائية رام سعتي 12 و 16 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلية سعات 128 و 256 و 512 جيجابايت، و بطارية عملاقة سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع USB-C بقوة 45 واط، و شاحن لاسلكي بقوة 15 واط.

أما هاتف Galaxy Note20 فقد أتى بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED Plus، مع سرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية، ومعالج قوي ثمانى النواة من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ بقوة 2.73 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 8 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، من نوع UFS 3.1 لضمان أقصي سرعة فى نقل الملفات، مع كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 64 و 12 و 12 ميجابيكسل بمستشعرات للعمق والتكبير، مزودة بـ 30 زووم بصري،  و أخرى أمامية بدقة 10 ميجابيكسل، مع فلاش LED قوي، طارية سعة 4300 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط.  

وللاطلاع على عرض تخفيض هواتف Galaxy Note20 وكذلك هاتف Galaxy Note 20 Ultra يرجى الدخول على هذا الرابط   و أيضا على هذا الرابط.
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