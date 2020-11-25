شاهد.. سدود ترابية وتطهير الشنايش استعدادا للأمطار في مطروح

قام جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى إدارة الموارد المائية والري بأعمال رفع السدود لتلافي آثار السيول بمنطقتى وادي الرمل والخروبة والتى شهدت سيول الأسبوع الماضي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالاستعداد المسبق لتوقعات سقوط الامطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية نهاية ا لأسبوع الجارى. الأحواللأسبوع

















كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتطهير شنايش الأمطار لمواجهة حالة الجو الغير مستقر .





وأكد الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح قيام الادارة العامة للصرف الصحى باستئناف اعمال إعادة تطهير شنايش مياه الامطار وشبكات الصرف فى نطاق مدينة مرسى مطروح وذلك استعدادا لاستقبال اية نوات جوية جديدة واستيعاب الامطار الغزيرة المصاحبة لها.





وأضاف أن إدارة الصرف انتهت من تطهير عدد ٧١٠ شنيشة امطار خلال الأيام الماضية وبدأت بإعادة عملية التطهير للتأكيد عليها .





وشدد رئيس الشركة على استمرار اجراء عمليات التطهير للشنايش وشبكات الصرف عقب كل نوة جوية مضيفا انه تم الاستعانة بعدد ٥٠ فنى وعامل من ادارة الصرف بالشركة لانهاء عملية التطهير كما تم الاستعانة بعدد ٢٦ سيارة كسح و٤ شفطات و٣ سيارات مدمجة .





وطالب رئيس الشركة من المواطنين بعدم القاء المواد الصلبة والمخلفات الشارع داخل الشنايش والتى صممت خصيصا لصرف مياه الامطار حيث تعطل هذه الاجسام الصلبة الشنايش عن عملها .





و اكد المهندس عمر محمد عمر مدير عام الصرف الصحى بالشركة انه جارى الان إعادة عملية التطهير للشنايش بمناطق كل من شارع الجلاء وعلم الروم وشكرا القوتلى والمديرين ومناطق الكورنيش والليدو موضحا ان عمليات التطهير وإعادة التطهير استغرقت ٤ ايام .





يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، تتوقع أن يسود اليوم الأربعاء طقس لطيف مع احتمال انخفاض في درجات الحرارة على القاهرة البلاد نتيجة نشاط الرياح وكذلك على السواحل الغربية خلال ساعات النهار، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ويكون الطقس مائل للبرودة ليلًا.





وتتكون الشبورة المائية صباحا ويكون الطقس في غالب أوقات اليوم لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد وسيناء





وحذّرت من انخفاض درجات الحرارة، ونشاط الرياح على بعض الجهات ما يزيد من برودة الطقس فيها.





كما توقعت الأرصاد سقوط أمطار غزيرة رعدية على السواحل الشمالية الغربية بمحافظات الإسكندرية، "مطروح ودمياط والبحيرة رشيد، وبورسعيد، وجنوب وشمال سيناء، فيما تتعرض محافظات الشرقية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والدقهلية لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وتنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري ما يزيد من الإحساس ببرودة الجو.

كما من المحتمل أن تشهد محافظات شمال الصعيد والفيوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.





كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد طقس يوم غدٍ الخميس، أمطارا غزيرة تكون رعدية أحيانا على محافظات الإسكندرية ومطروح السلوم

ورشید ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح )





وتتكاثر فرص سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانا، على بعض المناطق من الوجه البحري على محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية





وتشهد معظم هذه الأنحاء انخفاض في درجات الحرارة، كما تنشط فيها رياح ما يزيد من الشعور ببرودة الطقس.





أما طقس الجمعة، وهو آخر أيام موجة عدم الاستقرار، فمن المتوقع أن يشهد نهاره سقوط أمطار "متوسطة إلى غزيرة" على بعض مناطق محافظات الإسكندرية ومطروح السلوم، وبلطيم، ودمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح، وتتكاثر فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق من الوجه البحري في محافظات كفر الشيخ والبحيرة والغربية والشرقية والمنوفية.



