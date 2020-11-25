معركة شرسة بين نمر ودب مفترس .. شاهد

شهدت محمية بلغار الطبيعية في الهند عراكا عنيفا بين دب مفترس ونمرا بنغاليا شرسا، العراك كان مشوقا للغاية و دفع أحد المصورين للمغامرة بحياته والتقاط بعض الصور لهم.

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية فإن مصورا هنديا يشاب يدعى " أربت" ، قام بالمغامرة بحياته في إحدى المحميات الطبيعية في الهند لتصوير عراك مرعب حدث بين دب مفترس و نمر بنغالي .





ظهر في الصور قوة المتصارعين النمر و الدب ، فإن كلاهما مفترس و يملك مخالب قوية و قوة بدنية هائلة ، فقد كانت مباراة متكافئة الفرص فإن الدب قام بالهجوم في البداية على النمر أثناء نومه أمام بحيرة .





رد النمر بسرعة على هجوم الدب المفاجئ الذي كاد أن يصيبه بجرح خطير في رقبته قد يتسبب في موته ، فانتفض النمر و هاجم الدب و تظهر اللقطات السرعة التي رد بها النمر على هجوم الدب .





ذكر المصور الهندي أنه بالفعل كان يغامر بحياته فإن القدر و حسن الحظ لعبا دورا مهما في ذلك الامر ، فإن حيوان واحد من الاثنين كان يمكنه القفز و القضاء على المصور و الكاميرا .