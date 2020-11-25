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منوعات

معركة شرسة بين نمر ودب مفترس .. شاهد

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
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مريم صليب
شهدت محمية بلغار الطبيعية في الهند عراكا عنيفا بين دب مفترس ونمرا بنغاليا شرسا، العراك كان مشوقا للغاية و دفع أحد المصورين للمغامرة بحياته والتقاط بعض الصور لهم. 
وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية فإن مصورا هنديا يشاب يدعى " أربت" ، قام بالمغامرة بحياته في إحدى المحميات الطبيعية في الهند لتصوير عراك مرعب حدث بين دب مفترس و نمر بنغالي . 

ظهر في الصور قوة المتصارعين النمر و الدب ، فإن كلاهما مفترس و يملك مخالب قوية و قوة بدنية هائلة ، فقد كانت مباراة متكافئة الفرص فإن الدب قام بالهجوم في البداية على النمر أثناء نومه أمام بحيرة . 

رد النمر بسرعة على هجوم الدب المفاجئ الذي كاد أن يصيبه بجرح خطير في رقبته قد يتسبب في موته ، فانتفض النمر و هاجم الدب و تظهر اللقطات السرعة التي رد بها النمر على هجوم الدب . 

ذكر المصور الهندي أنه بالفعل كان يغامر بحياته فإن القدر و حسن الحظ لعبا دورا مهما في ذلك الامر ، فإن حيوان واحد من الاثنين كان يمكنه القفز و القضاء على المصور و الكاميرا . 
معركة شرسة بين نمر ودب مفترس .. شاهد
معركة شرسة بين نمر ودب مفترس .. شاهد
معركة شرسة بين نمر ودب مفترس .. شاهد
معركة شرسة بين نمر ودب مفترس .. شاهد
معركة شرسة بين نمر ودب مفترس .. شاهد
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