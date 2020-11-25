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سيارات

بعد بالينو.. سوزوكي تستعد لطرح ديزاير suzuki dzire 2021 في مصر .. صور

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:25 ص
suzuki dzire 2021
suzuki dzire 2021
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اشرف عطية - اماني نوار
اعلنت شركة سوزوكي في مصر عن طرح سياراتها المنتظره سوزوكي ديزاير suzuki dzire 2021 الجديدة وأكدت الشركة توفر السيارة في مصر بسعر من 204.900 ألف جنيه. 

وحتي الآن لم تعلن سوزوكي أي تفاصيل رسمية عن السيارة سوزوكي ديزاير suzuki dzire 2021 في الوقت الحالي ولكن من المنتظر تقديمها في نسخة واحدة فقط في مصر في الوقت الحالي.  

تأتي السيارة سوزوكي ديزاير suzuki dzire 2021 بتصميم بسيط وانسيابي يظهر في شكل المصابيح الأمامية الحادة المسحوبة للخلف مع فوانيس شبورة أمامية في شكل شبه سداسي وشبكة تهوية متوسطة الحجم بلون أسود يتوسطها شعار سوزوكي باللون الفضي. 

شبكة تهوية سوزوكي ديزاير suzuki dzire 2021 السفلية مدمجة في الشبكة الأساسية بينما توجد بروزات في تصميم غطاء المحرك في الجزء الممتد من المصابيح إلي الجانبين. 

ستتوفر سوزوكي ديزاير suzuki dzire 2021 بمحرك 1200 سي سي 4 سلندر مع فتيس أوتوماتيك  بقوة تتجاوز 80 حصان وتأتي السيارة سوزوكي ديزاير suzuki dzire 2021 السيدان في الخارج في عدة فئات على عكس تقديمها في مصر في فئة واحدة فقط. 

تتوفر سوزوكي ديزاير suzuki dzire 2021 في الخارج فئة مانيوال وفئة أوتوماتيك ولكن في مصر ستقدم أوتوماتيك فقط و سيتم تجهيزها بالعديد من وسائل الأمان. 

ومن ضمن أهم التجهيزات في سوزوكي ديزاير suzuki dzire 2021 فرامل ABS وEBD ومساعد للفرامل وحساسات للركن وتثبيت لمقاعد الأطفال في الخلف وأحزمة أمان وتكييف مع عجلة قيادة قابلة للتعديل ومخارج للطاقة وشاشة متعددة الوسائط وعجلات 14 انش. 

وقد أعلنت شركة سوزوكي في مصر امس اقتراب طرح السيارة  سوزوكي بالينو suzuki baleno عن طريق نشرها صورة السيارة الجديدة.

وتصنع السيارة  سوزوكي بالينو suzuki baleno بصورة حصرية في الهند وتصدر الي العديد من الأسواق التي تشمل أوروبا واستراليا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. 

تعتبر سوزوكي بالينو suzuki baleno جزءا من التعاون الاستراتيجي بين تويوتا وسوزوكي حيث تبيع تويوتا السيارة الهاتشباك باسم جلازا وهي من طراز السيارات الهاتشباك المدمجة، والتي تأتي بتصميم حديث للهيكل يدعى ليكويد فلو.  
بعد بالينو.. سوزوكي تستعد لطرح ديزاير suzuki dzire 2021 في مصر .. صور
بعد بالينو.. سوزوكي تستعد لطرح ديزاير suzuki dzire 2021 في مصر .. صور
بعد بالينو.. سوزوكي تستعد لطرح ديزاير suzuki dzire 2021 في مصر .. صور
بعد بالينو.. سوزوكي تستعد لطرح ديزاير suzuki dzire 2021 في مصر .. صور
بعد بالينو.. سوزوكي تستعد لطرح ديزاير suzuki dzire 2021 في مصر .. صور
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