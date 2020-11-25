لا داعي للقلق.. أسباب خروج دخان أبيض من شكمان السيارة في الصباح

يصيبنا الذعر عندما نشاهد دخانا أبيض كثيفا يخرج من شكمان السيارة، فلا ندري ما هو سبب خروج هذا الدخان بهذه الكثافة فنقع في حيرة ونذهب للفنيين ونهدر الوقت والجهد.
في بداية الأمر، يجب أن تعلم أن هذه المشكلة يجب عليك حلها في أقرب وقت، وإن كان هذا الدخان هو بخار، ففي هذه الحالة ليس عليك أن تقلق تجاه هذا الأمر.
أما لو كان ما تراه دخانا سميكا أبيض اللون، فعليك أن تقوم أولًا بتغيير الزيت لأنه لو أصبح قديمًا سوف يؤدي إلى هذه الحالة، أما السبب الآخر هو تلف كاوتش الصبابات، وفي هذه الحالة لن يظهر الدخان بشكل دائم ومستمر فلن تراه إلا إذا كان المحرك باردًا، لكن إذا تبين أن الدخان الذي يخرج من العادم يميل إلى اللون الأزرق عليك أن تعرف أن المشكلة في طقم الشنبر ويجب تعمير المحرك.
وفي حالة خروج الدخان أسود اللون، فهذا يعني أن المحرك لا يحرق البنزين بالشكل الجيد وفي هذه الحالة يجب عمل صيانة للكربراتير لأنه هو المسئول الأول عن ذلك.
ومع دخول الشتاء، يلاحظ خروج دخان أبيض من الشكمان عند تشغيل السيارة في الصباح الباكر، وقالت إن هذا غالبًا ما يكون بخار ماء يخرج في صورة دخان أبيض نتيجة الرطوبة التي تحدث في الجو.
خروج ماء مع الدخان من الشكمان ليس مشكلة من الشكمان وإنما قد يكون بسبب أن المحرك بارد وعند التشغيل يقوم بإخراج مياه حتى يسخن أو مشكله في وش السلندر أنه يسرب ماء على الشكمان ويؤدي لنقص مياه الطرمبة.
لكن المهم أن هذا الدخان ينتهى بعد فى وقت قصير بعد ما تسخن السيارة وهو أمر يطمئن صاحب السيارة أن المحرك ونظام العادم بحالة جيدة وبدون مشكلات، ولكن إذا استمر الدخان الأبيض لفترة طويلة بعد ما تسخن السيارة فهذا يكون بسبب اختلاط مياه التبريد بالوقود داخل غرفة الاحتراق نتيجة شرخ فى جسم المحرك وتلف فى رأس الأسطوانة، وينصح في هذه الحالة بالتوجه فورًا لمركز الصيانة للإصلاح.