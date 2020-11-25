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أخبار العالم

انفجار في ناقلة نفط قبالة السواحل السعودية

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:13 م
انفجار في ناقلة بالقرب
انفجار في ناقلة بالقرب من السواحل السعودية
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شريف سيد
أعلنت شركة للأمن البحري، اليوم الأربعاء، إصابة ناقلة تابعة لليونان بلغم في مرفأ سعودي بالبحر الأحمر. 

ونقلت رويترز عن الشركة قولها إن الانفجار تسبب في إلحاق ضرر بالغ بجسم الناقلة، دون مزيد من التفاصيل. 

وقالت الشركة إن لغم قد انفجر في البحر الأحمر اضر بناقلة نفط ترفع العلم المالطي وتديرها اليونان قبالة ساحل المملكة العربية السعودية بالقرب من الحدود مع اليمن. 

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن أمس الثلاثاء، تدمير 5 ألغام بحرية زرعتها الميليشيات الحوثية جنوب البحر الأحمر.

ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، أوضح التحالف أن الألغام البحرية التي دُمرت جنوب البحر الأحمر إيرانية الصنع من نوع "صدف".

وأضاف تحالف دعم الشرعية أن مجموع الألغام التي دُمرت في البحر الأحمر وصل لـ 163 لغما بحريا.

وشدد التحالف على أن أعمال الميليشيات الحوثية بدعم إيراني تهدد أمن الملاحة جنوب البحر الأحمر.

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