سكرتير عام الدقهلية يتابع إجراءات التنفيذ في مشروع توسعة كوبرى جامعة المنصورة

عقد اللواء عبد القادر النورى وكيل اول الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة الاجراءات والاعمال الخاصة بتنفيذ مشروع توسعة كوبرى جامعة المنصورة وعمل منزل ومطلع جديد له .

المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى وبحضور محمد امين رئيس مركز ومدينة طلخا ، وهانى سالم رئيس مركز المنصورة، والمهندس محمد عبد اللطيف مدير عام الهيئة العامة للطرق، ومسئولى الهيئة العامة للطرق والكبارى ،والمساحة ،والاملاك ، والاصلاح الزراعى ، وشركات الغاز وانشاءات الطرق ومديرو المرافق والشئون الهندسية بالمحافظة .



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظات، وفي اطار المتابعة المستمرة للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انتهائها تحقيقا لرضا المواطنين، وتكليفا الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.





تناول الاجتماع استعراض ومناقشة ما تم بشأن اعمال تنفيذ المشروع المشار اليه، والمعوقات التى تعترض تنفيذ المشروع .





وتقرر خلال الاجتماع ضرورة التنسيق التام بين كافة الاجهزة التنفيذية المختصة والهيئة العامة للطرق لسرعة إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتغلب على جميع المعوقات التى تعترض التنفيذ.





كما تقرر قيام الهيئة العامة للطرق بسرعة تسليم الرسوم الهندسية للمشروع لهيئة المساحة لاجراء المعاينات التى تستهدف تحديد الملكيات العامة والخاصة وانهاء كافة مايتعلق باجراءات النفع العام.



