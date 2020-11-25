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محافظات

سكرتير عام الدقهلية يتابع إجراءات التنفيذ في مشروع توسعة كوبرى جامعة المنصورة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 05:28 م
اللواء عبد القادر
اللواء عبد القادر النورى
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همت الحسينى
عقد اللواء عبد القادر النورى وكيل اول الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة الاجراءات والاعمال الخاصة بتنفيذ مشروع توسعة كوبرى جامعة المنصورة وعمل منزل ومطلع جديد له .

المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى  وبحضور  محمد امين رئيس مركز ومدينة طلخا ، وهانى سالم رئيس مركز المنصورة، والمهندس محمد عبد اللطيف مدير عام الهيئة العامة للطرق،  ومسئولى الهيئة العامة للطرق والكبارى ،والمساحة ،والاملاك ، والاصلاح الزراعى ، وشركات الغاز وانشاءات الطرق ومديرو المرافق والشئون الهندسية بالمحافظة .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظات، وفي اطار المتابعة المستمرة للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انتهائها تحقيقا لرضا المواطنين، وتكليفا الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

تناول الاجتماع استعراض ومناقشة ما تم بشأن اعمال تنفيذ المشروع المشار اليه، والمعوقات التى تعترض تنفيذ المشروع .

وتقرر خلال الاجتماع ضرورة التنسيق التام بين كافة الاجهزة التنفيذية المختصة والهيئة العامة للطرق لسرعة إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتغلب على جميع المعوقات التى تعترض التنفيذ.

كما تقرر قيام الهيئة العامة للطرق بسرعة تسليم الرسوم الهندسية للمشروع لهيئة المساحة لاجراء المعاينات التى تستهدف تحديد الملكيات العامة والخاصة وانهاء كافة مايتعلق باجراءات النفع العام.

وكان  الدكتور أيمن مختار  محافظ الدقهلية اكد  خلال المجلس التنفيذى اليوم على ضرورة حصر الاراضى الفضاء في نطاق الوحدات المحلية لإقامة مشروعات إسكان اجتماعى عليها تنفيذا لتوجيهات  رئيس الجمهورية. 

ووافق المجلس  فى اجتماعه على تخصيص قطعتين أرض بمدينة جمصه لإقامة إسكان اجتماعى عليها الأولى بمساحة 49 ألف متر مربع، والثانية بمساحة 118 ألف متر مربع، باجمالى مساحة 93.6 فدان تقريبا. 

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة السير فى إجراءات تنفيذ نفق ميت خميس الذى تمت الموافقة على تنفيذه ضمن خطة الدولة لحل المشكلات المرورية بالمنطقة. 

وقال المحافظ إن هذا المشروع يعد نقلة نوعية بمدينة المنصورة، وطالب المحافظ بالعمل على انهاء كافة معوقات تنفيذ مطلع ومنزل كوبرى الجامعة بتكلفة 186 مليون جنيه،  وكذا المدخل الجديد لطلخا على محور شرنقاش بتكلفة 50 مليون جنيه. 
سكرتير عام الدقهلية يتابع إجراءات التنفيذ في مشروع توسعة كوبرى جامعة المنصورة
سكرتير عام الدقهلية يتابع إجراءات التنفيذ في مشروع توسعة كوبرى جامعة المنصورة
سكرتير عام الدقهلية يتابع إجراءات التنفيذ في مشروع توسعة كوبرى جامعة المنصورة
سكرتير عام الدقهلية يتابع إجراءات التنفيذ في مشروع توسعة كوبرى جامعة المنصورة
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