نشرة كورونا الفنية | تامر فرج يعلن إصابته.. ولميس الحديدي تتواصل مع أبلة فاهيتا لتوضيح تفاصيل تعرضها للفيروس .. وتعافى زوجة ماجد المصري

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها عبر التقرير الآتي:





تامر فرج يعلن عن إصابته بفيروس كورونا



أعلن الفنان تامر فرج عن وجود احتمال لإصابته بفيروس كورونا، خاصة بعد ظهور الأعراض عليه حيث أكد أنه لن يجري مسحة للتأكد.





كتب تامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " "طب يا جماعة أنا تقريبا كده لقطت الفيروس ومش هعمل مسحة عشان مش عاوز اتأكد.. أنا هعزل نفسى وأخد بروتوكول العلاج.. اللى خالطنى في التلات سنين اللى فاتوا يتطمن على نفسه، وخصوصا لوجى ونانا اللى كانوا مع القبطان ماجد الألفي.. ادعولي يا جماعة إن شاء الله خير".





تامر فرج يعرض له حاليا الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، الذي يشارك في بطولته رانيا يوسف، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.





إصابة أبلة فاهيتا بـ فيروس كورونا..





قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الفترة الأخيرة انتشرت أخبار كثيرة عن إصابة أبلة فاهيتا بـ فيروس كورونا، وبالفعل تم التواصل معها لمعرفة حقيقة الخبر.





وأضافت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون أي"، أن أبلة فاهيتا ستكشف التفاصيل كاملة.





وقالت أبلة فاهيتا، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، إنها بالفعل مصابة بكورنا، مؤكدة أنها أصيبت منذ أسبوعين.





ولفتت أبلة فاهيتا إلى أن فيروس كورونا تسبب لها فى مشكلات، مؤكدة أن ماسك " تيل وشيفون" لا يحمى من كورونا.





وأكدت أبلة فاهيتا، أنها شعرت بصداع فى بداية الأمر ثم بعد ذلك قامت بالمسحة التى أثبتت أنها مصابة بـ كورونا.









إصابة المطرب محمد شاهين بفيروس كورونا

أعلن الفنان محمد شاهين، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتب محمد شاهين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "الحمد لله والشكر لله إيجابي كورونا، آسف لأي حد شوفته الفترة اللى فاتت، يا ريت الكل يخلي باله وياخد حذره ويعمل المسحة".





كان الفنان محمد شاهين قد انتهى من تسجيل أغنية جديدة مع مطرب المهرجانات أورتيجا بعنوان "سلامات" لطرحها خلال الأسابيع المقبلة.





الأغنية من كلمات كالوشا، ألحان وتوزيع رامي المصري، وتعد التعاون الأول بينه وبين شاهين.





يذكر أن محمد شاهين يستعد الساعات المقبلة لطرح أغنيته الجديدة 100 هزة، في حين كان أورتيجا قد طرح منذ قليل، كليبا جديدا باسم "إعصار"، وتقول كلماته: أنا المغامر اللي كله خايف مني.. أنا المغامر اللي عقلي سابق سني.. الكل بيحلم يعاملني ويزاملني.. أنا متحطش في المقارنة اوعى تقارني.





ومن المقرر أن يتعاون محمد شاهين مع مطرب المهرجانات الشعبي أورتيجا لغناء اغنية بعنوان "سلامات" لطرحها خلال الأسابيع المقبلة.





تفاصيل إصابة البلوجر روان بن حسين

أعلنت الفنانة الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، عن إصابتها بفيروس كورونا، وهو ما دفعها لسرد تفاصيل الأزمة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"





وقالت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين: "لقد أجريت اختبار PCR يوم الأربعاء، قبل 48 ساعة من رحلتي إلى دبي ، وجاء سلبيا. في يوم مغادرتي".





وتابعت: "كنت أعاني من الحمى والسعال ولكننا اعتقدنا جميعًا أن هذا بسبب الطقس المتغير باستمرار في جزر المالديف، في أحد الأيام كان الجو ممطرًا وباردًا والآخر كان حارًا ومشمسًا للغاية فأصررت على إعادة اختبار PCR الخاص بي، وكرر صديقي الذي كان معي اختباره أيضًا. جاءت نتيجته سلبية، في حين أن نتيجتي كانت إيجابية للأسف".





يذكر أن الكويتية روان بن حسين من مواليد 30 ديسمبر 1996 من أب كويتي وأم أردنية، تحمل الجنسية الكويتية وديانتها الإسلام وبرجها الفلكي برج الجدي، وتقيم حاليًا بالإمارات، تزوجت من رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف وأنجبت منه بنت فقط تدعى لونا، انتهى زواجها بالطلاق.





ماجد المصري يعلن تعافي زوجته من كورونا

شارك النجم "ماجد المصري" صورة تجمعه بزوجته "رانيا أبو النصر" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مطمئنا جمهوره عن حالة زوجته بعد أن أعلن سابقا إصابتها بفيروس كورونا.





وعلق ماجد المصري على صورتهما قائلا: "الحمد لله والشكر لله .. عملنا المسحه التانية لرنا .. وطلعت سلبية .. وحمد لله علي سلامتك".





وأعلنت زوجة الفنان ماجد المصري، رانيا أبو النصر عن إصابتها بفيرس كورونا من خلال خاصية استوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وكتبت رانيا: "عملت مسحة امبارح وطلع عندي كورونا أي حد كان مختلط بيا الفترة اللي فاتت ياريت يطمن.. ادعولي بالشفا".