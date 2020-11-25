ترامب يلغي رحلته إلى بنسلفانيا.. والسر في كورونا

قالت مصادر مطلعة إلى شبكة سي ان ان الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن رحلة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلى بنسلفانيا، قد ألغيت اليوم.





وذكرت المصادر ، أن الإلغاء؛ جاء بسبب مخالطة محامي ترامب، رودي جولياني، لشخص آخر مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الأسبوع الماضي.





وكانت مصادر كشفت عن التحاق ترامب بجولياني في بنسلفانيا من أجل إقامة تجمع لتسليط الضوء على اتهامات تزوير الانتخابات في الولايات المتحدة.





ومن ناحية أخرى، أكد مسئول رفيع المستوى في مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأربعاء، ان الاجتماعات بين إدارة دونالد ترامب والفريق الانتقالي لجو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، سيتم عقدها قريبا.





وأعلنت إدارة الخدمات العامة الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن كلا من الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس هما الفائزان الواضحان في الانتخابات الرئاسية.





وقالت إدارة الخدمات العامة الأمريكية إن هذا القرار يوفر الدعم اللازم لإجراء انتقال سلس وسلمي للسلطة.





وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، بداية المرحلة الانتقالية لنقل السلطة إليهما من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.





وقال بيان صادر عن الحملة، إنهم تلقوا إشعارا من إدارة الخدمات العامة الأمريكية يفيد باعترافها بفوز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتقديمها كافة التسهيلات من أجل إدارة المرحلة الانتقالية.





ولذلك، قالت إدارة بايدن وهاريس، إن بداية عملية تسليم السلطة سيتم عبر اللقاء الذي سيجمعهم بقادة الوكالات الفيدرالية، لمناقشة كيفية التعامل مع جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، وغيرها من القضايا الاقتصادية والأمنية المتعلقة بالبلاد.





وعلق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، على قرار إدارة الخدمات العامة الأمريكية بالاعتراف بفوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.



