صرح طبي عملاق.. مركز الأورام يحقق معدلات طبية ناجحة في أسوان.. شاهد

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وقدم محمد شوقي مدير المركز شكره للواء أشرف عطية محافظ أسوان مديري مركز الأورام السابقين في ووصول مركز الأورام لمكانة رائدة في تقديم الخدمة الصحية الجديدة للمرضي الأورام من بين المراكز المتخصصة .

وأضاف مدير مركز أورام أسوان أن المركز يقوم بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للمواجهة الموجه الثانية للفيروس كورونا المستجد ، وأنه يتم تكثيف أعمال التطهير اليومية حيث أن المركز شديد الحرص فى الحفاظ على صحة المرضى نظرًا لإنخفاض درجة مناعة المرضي ، بالإضافة إلى أنه تم التنبيه على كافة الأطقم الطبية على إرتداد الماسكات أثناء التعامل مع المرضى، واستخدام المطهرات، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للمواجهة فيروس كورونا .

وكان قد تولى الدكتور محمد شوقى مسئولية إدارة مركز الأورام بأسوان خلفًا للدكتور صلاح جودة وذلك ضمن خطة الدولة بالإهتمام بصحة المواطن والعمل علي ضخ دماء جديدة من القيادات الشبابية لتكملة مسيرة المركز في تقديم الخدمة الصحية لمرضى الأورام بأسوان ومحافظات جنوب الصعيد .





كما قام الدكتور محمد شوقي بزيارة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وراعي الإقليم والذي أعرب عن دعمه الكامل لإدارة المركز وتقديم يد العون والعمل علي تذليل العقبات حتي يقوم مركز الأورام بدوره الصحي في تقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطن الأسواني ومترددي المركز من مرضي الأورام .





وأعرب الدكتور محمد شوقي عن سعادته بهذا اللقاء مع اللواء أشرف عطية، ومدي أهمية الدعم الكامل من جانب المحافظة والعمل علي تقديم كافة أوجه الدعم لمركز الأورام وذلك لرفع كفاءة المنظومة الصحية داخل مركز الأورام بأسوان والالتقاء بالخدمة الصحية للمرضى .