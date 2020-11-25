تعليم أسوان ينظم جلسة تثقيفية لأنشطة المدارس المصرية اليابانية.. شاهد

شهد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية فعاليات الجلسة التثقيفية لأنشطة (التوكاتسو).





والتى نظمتها المدارس المصرية اليابانية بأسوان، وذلك بحضور الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية ، وعبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام ، وغريب محمود مدير عام الخدمات التربوية ، والدكتورة صفاء حامد المشرف العام على المدارس المصرية اليابانية بأسوان .





وإستهدفت الجلسة مديرى الإدارات التعليمية ، ومسئولى الصفوف الأولى ، وبعض مديرى الإدارات النوعية ، ومديرى المدارس المصرية اليابانية ، ومسئولى أنشطة التوكاتسو ، وقد دارت الجلسة حول تعريف الحاضرين بالأنشطة اليابانية الخاصة (توكاتسو) وآليات تطبيق هذه الأنشطة فى ظل النظام التعليمى الجديد 2.0 ، وأبرز الأهداف التى حققتها هذه النوعية من الأنشطة وكذلك النتائج التى توصلت إليها.









تناولت الجلسة سبل تطور أنشطة التوكاتسو والمبادىء الأساسية التى تقوم عليها ، وعقب ذلك تطرقت الجلسة إلى النتائج المتوقعة من تطبيق أنشطة التوكاتسو فى المدارس على المدى البعيد، خاصًة وأن هذه الأنشطة تساعد على تنمية مهارات التفكير لدى الطلاب.





وخلال كلمته أكد القبيصى أن الرؤية التعليمية لمصر 2030 تشمل تقديم التنمية المهنية للمعلمين بما يضمن تغيير طرق التدريس، من الاعتماد على الحفظ والتلقين إلى تعزيز المهارات غير المعرفية لدى الطلاب مثل حل المشكلات والتفكير النقدى والعمل داخل الفريق، وهذا ما توفره المدارس المصرية اليابانية، والتى تطبق كذلك نظام التعليم الشامل المرتكز على ثلاثة محاور وهى (المعرفة والصحة البدنية والمهارات الاجتماعية) لدى الأطفال ليكونوا تشخاص مسئولين يتمتعون بالاستقلالية وتقدير الذات والآخرين.





وفى الختام قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للمدرستين وجميع العاملين بهما، مطلبًا إياهم بأن تكون مدرستى العقاد والرديسية أفضل المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية، وهم حقًا قادرين على ذلك، ومتمنيًا لهم مزيد من التألق والنجاح.





وكان قد أستقبل الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان وفد التعليم والتدريب والتدريب المهنى TVET وهم علاء جاد مدير التعليم الصناعى بقطاع التعليم الفنى ، وضياء الدين أحمد خبير مناهج التعليم الفندقى بقطاع التعليم الفنى ، ومحمود قاسم خبير التعليم على القائم ببرنامج دعم تنمية التعليم الفنى والتدريب الهنى 2 TVET.







ويأتى هذا اللقاء فى ضوء رؤية مصر 2030 واهتمام الدولة بالتعليم الفني ، حاضر مصر ومستقبلها وهدف قومى يعمل على توفير الموظفين الماهرة ويحقق أهداف التنمية المستدامة.





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