تنفيذ 80% من أعمال رصف طريق الطويسة فى أسوان

انتهت محافظة أسوان من تنفيذ نحو 80 % من أعمال رصف المرحلة الأولى من طريق تأهيل ترعة الطويسة بمدينة دراو شمال أسوان بطول 1.2 كيلو متر.





قال إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز دراو بأن المشروع بدأ تنفيذه العام الماضى حيث تبلغ تكلفته الإجمالية حوالى 13 مليون جنيع، إضافة إلى تخصيص 5 ملايين جنيه خطة إضافية لأعمال توسعة الطريق إلى 13 مترا عرضا بدلًا من 4 أمتار.





وأضاف بأن المشروع يأتى تنفيذه عقب الانتهاء من أعمال تغطية ترعة الطويسة بمركز ومدينة دراو، فى إطار خطة تطوير وتجميل المدينة التى تنفذها المحافظة حيث كانت قد بدأت إنشاءات مركز شباب الشيخ إبراهيم النموذجية بمركز دراو بأسوان ويتكون مشروع مركز شباب الشيخ إبراهيم النموذجى بمركز دراو من عدة ملاعب وحمام سباحة والذى يتكلف فى المرحلة الأولى 30 مليون جنيه، ومن المقرر أن يكون من الأندية الكبيرة فى دراو.









وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه جارى فتح محاور جديدة بهدف تحقيق السيولة المرورية بالطرق الرئيسية داخل المدينة، بجانب تحويل حركة النقل الثقيل المحمل بالخامات المحجرية خارج المدينة مما يخفف الضغط على الطرق الداخلية ويحد من تهالكها مع شبكات البنية الأساسية بها.







كما أن ذلك سيساهم فى ربط المحافظة إستثماريًا وسياحيًا وتجاريًا بموانئ البحر الأحمر وخاصة مع تنفيذ مشروع الطريق الإقليمي الدائري الشرقي العلاقي / كوبرى أسوان الملجم والذى تم إنهاء نسبة 47 % منه ، ومخطط إنهاؤه فى سبتمبر 2021 حيث جارى إنشاؤه بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان العالية ويصل طوله إلى 23 كم وبعرض 13 متر وبتكلفة 472,8 مليون جنيه.







ويجرى إنشاء كوبرى علوى للسيارات أعلى خطوط السكك الحديدية والطريق الزراعي الشرقى لربط الطريق بكوبرى أسوان الملجم مباشرة بطول 375 متر وبتكلفة تقديرية 120 مليون جنية .





واقرأ أيضًا:ويقوم جهاز التعمير بتنفيذ 20 مشروع بمختلف القطاعات داخل المحافظة بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من مليار جنيه، بجانب 5 مشروعات تضم 4 قرى للظهير الصحراوى ومزرعة نموذجية بكركر بتكلفة 182 مليون جنية ، بالإضافة إلى 13 مشروع تضم تطوير 5 قرى و3 مجازر وعدد 2 طرق ومشروعات أخرى لتطوير العشوائيات ووحدات سكنية بتكلفة 310 ملايين جنيه.