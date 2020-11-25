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تعليم

بادرة صحتك تبدأ من الفم تطلقها كلية طب أسنان جامعة أسوان "صور"

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:39 ص
مبادرة صحتك
مبادرة صحتك
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شاذلى عبد الفتاح
أطلقت كلية طب الأسنان "مبادرة صحتك " تبدأ من الفم تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان والتي انطلقت فاعليتها من الحرم الجامعي بصحاري وتنهي بكلية الهندسة في أبو الريش لمدة ثلاثة أيام.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان  إن الجامعة تتبنى العديد من المبادرات الصحية والرياضية  منها المبادرة الرئاسية الرياضة أمن قومي وتأتي مبادرة صحتك تبدأ من الفم أول نشاط تقوم به كلية طب الأسنان والتي تستغرق ثلاثة أيام بداية من  الحرم الجامعي بصحاري ثم الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، وتختتم أعمالها في كلية الهندسة في أبو الريش.

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وأضاف الدكتور أحمد غلاب تستهدف المبادرة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة من حيث التوعية بكيفية العناية بصحة الفم والوقاية من أمراض الفم والتسوس وعلاج اللثة وتعريف الطلاب بأفرع طب الأسنان المختلفة.

وجاء ذلك من خلال توقيع الكشف على بعض الطلاب والرد علي استفسارات وأسئلة الطلاب من المتخصصين في مختلف أقسام طب الأسنان، وذلك لتصحيح المعلومات المغلوطة المنتشرة بين مرضي طب الأسنان .

فيما أشار الدكتور وائل محمد مبارك  القائم بعمل عميد كلية طب الأسنان بجامعة أسوان بأنه ضمت المبادرة 12 تخصصًا في طب الأسنان، وتم توزيع ورقة الإرشادات العامة والصحية للحضور وفرش ومعجون أسنان علي المشاركين بمبادرة صحتك تبدأ من الفم وقد سجلت المنظمة العالمية Fdi هذه المبادرة باسم كلية طب أسنان جامعة أسوان.

وكان قد أستقبل الاثنين الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان ، الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر بمقر الحرم الجامعي بصحاري حيث تعد الزيارة الأولي الودية  لرئيس جامعة الأقصر إلي جامعة أسوان وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعتين من حيث نقل الخبرات العلمية  والتجارب البحثية والعمل على مد جسر التعاون  في مجالات عديدة منها الإنشائية والهندسية  من خلال مركز الدراسات والإستشارات الهندسية بجامعة أسوان  وذلك لمد يد التعاون المثمر بين الطرفين.
بادرة صحتك تبدأ من الفم تطلقها كلية طب أسنان جامعة أسوان "صور"
بادرة صحتك تبدأ من الفم تطلقها كلية طب أسنان جامعة أسوان "صور"
بادرة صحتك تبدأ من الفم تطلقها كلية طب أسنان جامعة أسوان "صور"
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