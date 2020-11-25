أسوان الجديدة تتزين على ضفاف النيل وإنارة المشروع النهرى باستثمارات 22 مليون جنيه.. شاهد

الحلم يتحقق يوم بعد يوم بخلق مجتمع عمرانى جديد متكامل يتزين بالأشكال واللمسات الجمالية المبهرة فى الجانب الغربى للنيل، وهو الذى يتمثل فى مدينة أسوان الجديدة والتى تشهد طفرة غير مسبوقة من الأعمال للخروج من الوادى الضيق والانقتاح نحو التوسعات الكبيرة وتعمير الصحراء.













وفى هذا الإطار، قام جهاز مدينة أسوان الجديدة بإنارة مشروع الشريط النهرى الذى تنفذه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان وتصل استثماراته لنحو مليار و22 مليون جنيه.













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من جانبه، أوضح المهندس أحمد محمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، أن مشروع الشريط النهرى هو أحد مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، ويعد المشروع نقلة حضارية وسياحية بمدينة أسوان الجديدة، و أنه يتم تنفيذ المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدان.









وقال أحمد رشاد إن هذا المشروع يوفر حجم عمالة مباشرة وغير مباشرة تصل إلى نحو 750 عاملا وفنيا ومهندسا، ويضم المشروع منطقة فيلات منها "القرية الأولى" بمساحة 14 فدانا، والفيلا كاملة التشطيب بمساحة إجمالية للفيلا 469 مترا مربعا، والفيلا مكونة من دور أرضى و2 علوى وحديقة أمامية وخلفية محاطة بسور، ومنطقة فيلات "القرية الثانية" تقع على مساحة 19 فدانا، وتتكون من 80 فيلا، وجار أيضا تنفيذ 63 فيلا كاملة التشطيب كمرحلة ثانية.









وأضاف أن مشروع الشريط النهرى، يضم أيضًا الممشى السياحى الجارى تنفيذه لخدمة المرحلتين الأولى والثانية بالشريط النهرى، ويبلغ طوله 1500 متر، كما يضم المشروع الحديقة النيلية بطول 6 كيلو مترات، ولها واجهة مباشرة على كورنيش النيل، كما أنه يضم كذلك بازارات سياحية، ومحلات تجارية، وكافيهات، ومناطق خضراء، ومراسى سياحية، ومناطق ألعاب أطفال، ومسارات حركة للمشاة، وبرجولات خشبية، وأماكن انتظار السيارات لخدمة جميع أهالى أسوان.









وأكمل أن المشروع يضم كبارى مشاة جار تنفيذها للاتصال بين الحديقة النيلية ومنطقة الفيلات، فضلًا عن منطقة الفندق بمساحة 4.63 فدان، والمجمع التجارى الترفيهى، بمساحة 11.70 فدان، كما يضم مشروع أول مسرح رومانى على ضفاف النيل بصعيد مصر بسعة 3 آلاف متفرج.









وأكد المهندس أحمد رشاد أنه جار وتم تنفيذ ٤٣ مبنى خدميا من بينها محطات وقود ومدارس وملاعب ووحدات صحية وإسعاف ومستشفى بطاقة ١٥٨ سريرا ومراكز تجارية ومرور ونقطة شرطة وإطفاء والبريد، علاوة على أنه تم الانتهاء من تنفيذ 294 عمارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى من إجمالى 336 عمارة كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، فيما تم تخصيص 4825 وحدة للمستحقين.









وأردف أن الشركة المانحة لشهادات "الآيزو" العالمية "شركة QCS" قد أوصت بمنح شهادة المطابقة للمواصفات الدولية "الأيزو 45001"، وشهادة "الآيزو 9001" فى مجالى الجودة والسلامة والصحة المهنية لجهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة.









وأشار أحمد رشاد إلى أن اللجنة أشادت فى تقريرها بمدى الالتزام بتشجيع تطبيق المواصفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، والجهود المبذولة من مسئولى الهيئة ونواب رئيس جهاز المدينة والمديرين والعاملين بالجهاز ومدى حرصهم على تطبيق المواصفات.













وأوضح أن مشروعات الخدمات المنفذة بالمدينة بلغ عددها أكثر من 26 مشروعًا منها: "5 حضانات للأطفال - مدرسة تعليم أساسى – ملعبان خماسيان – مركز تنمية رياضية – وحدتان صحيتان – مبنى إسعاف – 4 أسوق تجارية – مبنى مؤقت لجهاز المدينة – بوابة المدينة – مركز صحى – مبنى للبريد – مسجد – نقطة شرطة - وحدة إطفاء – مبنى وحدة مرور أسوان"، وجار تنفيذ "3 مدارس للتعليم الأساسى – مدرسة ثانوى سعة 19 فصلًا – حضانة أطفال – ملعب خماسى – مركز صحى حضرى – مركز تجارى – مراكز تجارية نماذج مصغرة يضم كل منها 3 محال تجارية – وحدة إطفاء رئيسية وأخرى فرعية – مبنى إدارى لجهاز المدينة – مركز شباب - مستشفى عام سعة 158 سريرا – مجمع للمعاهد الأزهرية - حديقة بالحى الأول".









وتابع: "فمدينة أسوان الجديدة بلغ إجمالى الاستثمارات بها حتى الآن نحو 3 مليارات جنيه، وهى تمثل بانوراما جمالية ومعمارية واستثمارية لوقوعها فى منطقة مطلة على نهر النيل على بعد أمتار من كوبري أسوان، وتتوافق مع كل معايير البيئة لتكون مدينة واعدة تفى باحتياجات المواطنين، والمدينة مصممة لاستيعاب 210 آلاف نسمة، بجانب أنها ستضم منشآت سياحية ورياضية وصحية تتلاءم مع تاريخ أسوان كمهد للحضارات القديمة والمعاصرة".