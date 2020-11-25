محافظ القاهرة: تعطيل الدراسة غدًا بالمدارس

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إنه تم رفع جميع تجمعات المياه فى شرق القاهرة و الجنوب، وأن المناطق الشمالية و الجنوبية كانت خفيفة.
وتابع، أن حركة المرور اليوم لم تتعطل، وجميع الشوارع كان بها حالة من البطء فقط، ولكن المحافظة منذ ساعة ونصف انتهت من عملية رفع المياه.
وتابع: سيتم تعطيل الدراسة غدًا بالمدارس، وخلال الدقائق المقبلة سيتم التنسيق مع جامعة حلوان وجامعة عين شمس لـ ترتيب وضع الجامعات غدًا، ولكن المصالح الحكومية تعمل بشكل طبيعي.
وأضاف: خلال مداخلة برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه ولفت إلى أن منطقة المنصة تعتبر أخفض منطقة فى مدينة نصر، ولذلك تتجمع المياه فى تلك المنطقة، واكد أن هناك مشروع بدأ خلف النصب التذكاري من ثلاث شهور، وخلال الأشهر المقبلة سيتم الانتهاء من تطوير تلك المنطقة سينهي الأزمة فى مدينة نصر ومصر الجديدة.
وأشار إلى أن هذا المشروع بدأ وسيكون على مساحة 3 كيلو متر، وأكد أن الجميع يجب أن يطمئن.
وأكد أن هناك 100 سيارة شفط بالقاهرة ويتم التعامل مع مياه الأمطار بشكل مستمر، وأنه تم الإنتهاء من إزالة تراكمات المياه فى الساعة الت 6 و نصف.