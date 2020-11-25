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محافظ القاهرة: تعطيل الدراسة غدًا بالمدارس

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:52 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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البهي عمرو
قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إنه تم رفع جميع تجمعات المياه فى شرق القاهرة و الجنوب، وأن المناطق الشمالية و الجنوبية كانت خفيفة.

وتابع، أن حركة المرور اليوم لم تتعطل، وجميع الشوارع كان بها حالة من البطء فقط، ولكن المحافظة منذ ساعة ونصف انتهت من عملية رفع المياه.

وتابع: سيتم تعطيل الدراسة غدًا بالمدارس، وخلال الدقائق المقبلة سيتم التنسيق مع جامعة حلوان وجامعة عين شمس لـ ترتيب وضع الجامعات غدًا، ولكن المصالح الحكومية تعمل بشكل طبيعي.  

وأضاف: خلال مداخلة برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه ولفت إلى أن منطقة المنصة تعتبر أخفض منطقة فى مدينة نصر، ولذلك تتجمع المياه فى تلك المنطقة، واكد أن هناك مشروع بدأ خلف النصب التذكاري من ثلاث شهور، وخلال الأشهر المقبلة سيتم الانتهاء من تطوير تلك المنطقة سينهي الأزمة فى مدينة نصر ومصر الجديدة.

وأشار إلى أن هذا المشروع بدأ وسيكون على مساحة 3 كيلو متر، وأكد أن الجميع يجب أن يطمئن.

وأكد أن هناك 100 سيارة شفط بالقاهرة ويتم التعامل مع مياه الأمطار بشكل مستمر، وأنه تم الإنتهاء من إزالة تراكمات المياه فى الساعة الت 6 و نصف.

وكلف محافظ الجيزة السيدة هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى والجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة لتوزيع المواد الغذائية التى تشملها القافلة لضمان وصول المساعدات لمختلف القطاعات والأسر الأولي بالرعاية. 

 وقد أشاد محافظ الجيزة بجهود صندوق تحيا مصر فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية للنهوض بكافة القطاعات وكذا قيامه بجهود كبيرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.

ومن جانبها أوضحت نائب المحافظ أن القافلة ضمت 7 سيارات(دواجن) تشمل 40 الف و500 شنطة مجمدات تحتوى كل منها على عدد 2 دجاجة  و 29 الف و 250 شنطة وجبات مخصصة لتجهيز 234 الف وجبة غذائية بالإضافة الي 9 سيارات ( مواد غذائية) تشمل 18 الف كرتونة تحتوى كل منها على 5 ك أرز و 2 ك سكر و 350 جرام سمن و700 مللى زجاجة زيت و 100 جرام شاى و 1,5 ك مكرونة و500 جرام فول وسيارة ( بطاطس) تشمل 1000 كرتونة ضمن مبادرة بالهنا والشفا.

كما ضمت القافلة سيارة  ضمن مبادرة دكان الفرحة ( ملابس) تشمل 2000 كرتونة تحتوى كل منها على 6 قطع ملابس رجالى متنوعة و2 قطعة ملابس حريمى و 3 قطع ملابس بناتى و3 قطع ملابس أولادى بالاضافة عن 3 سيارات ضمن مبادرة شتاء أمن تحتوى على 10 الاف بطانية .
واضافت انه تم استلام  عدد 21 جهاز غسيل كلوى و45 كرسى للغسيل الكلوى  سيتم  تسليمها  لمديرية الشئون الصحية لتوزيعها على المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوى بنطاق المحافظة .

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