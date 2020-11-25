زوجة أردوغان تهاجم حليف زوجها بسبب زعيم المافيا

هاجمت أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حليف زوجها وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، بسبب زعيم المافيا.





وقالت أمينة أردوغان في كلمة لها: "لا ينبغي تصوير القتلة ورؤساء المافيا والطغاة على أنهم قدوة"، وذلك في إشارة إلى تصريحات حليف أردوغان.









كانت بداية الواقعة، عقب دفاع زعيم الحركة القومية ، عن رجل المافيا التركي علاء الدين تشاكجي، ورفض اتهامه بالإجرام.









وقال بهجلي في كلمة له: "علاء الدين صديقي وابن شهيدنا، وهو شخص عاشق للوطن والأمة، كما أنه دفع عقوبة الجرائم المنسوبة ضده بالكذب لمدة 20 عاما".









جاء ذلك عقب هجوم المعارضة التركية على نظام أردوغان بسبب تهديد علاء الدين لزعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو علانية.









وكتب علاء الدين على تويتر في تهديده: "لتكن عاقلًا يا كليتشدار، إذا وضعت دولت بهجلي في كفة خونة الوطن، فأنت ترتكب خطأ حياتك"، قبل أن يقوم "تويتر" بحذف التغريدة بعدها.









يذكر أن علاء الدين أطلق سراحه ابريل الماضي، عقب قضاء 16 عاما في السجن، في عفو رئاسي مثير، بدعوى إجراءات كورونا المستجد.









وعمل علاء الدين في العصابات المنظمة بتركيا، كما أنه شارك في ارتكاب جرائم قطع الطرق، وعمليات الخطف والابتزاز والسرقة في تركيا.



