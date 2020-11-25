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منى الشاذلي تسأل رانيا علواني: لو حد من ولادك عايز يلعب في الزمالك أو بيراميدز؟

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:27 م
رانيا علواني
رانيا علواني
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هاني حسين
وجهت الإعلامية منى الشاذلي  سؤالا إلى رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، قائلة " لو حد من ولادك قالك عايز انضم للزمالك او بيراميدز بسبب حبه للمشاركة في لعبة معينة"، فردت " معنديش ديمقراطية في كده مش هوافق".

وأضافت رانيا علواني في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي": "هناك 19 لعبة في النادي الأهلي ومينفعش أبنائي يخرجوا  من النادي الأهلي لأي نادي أخر وأبنائي متعصبين للنادي الأهلي".

وعن عودتها للسباحة بعد اعتزال لمدة 20 عاما، قالت رانيا علواني: "هناك تطور كبير في رياضة السباحة وأصبح هناك بطولات الأساتذة وكل مرحلة عمرية لها بطولاتها محليا وإقليميا وعالميا".

وأضافت رانيا علواني: "قررت العودة للسباحة بعد 20 عاما من الاعتزال، وفي مرحلة من حياتي كنت سعيدة بعملي كـ طبيبة لكننى كنت افتقد ممارسة السباحة".

وأكملت رانيا علواني: "مكنتش بتمرن خالص وقررت خوض بطولة في السباحة للأساتذة وهناك مصريون من اعمار مختلفة يشاركون في بطولات السباحة للاساتذة".

ولفتت رانيا علواني: "لا يوجد أي ضغط  عصبي خلال مشاركتي في بطولة السباحة وأحببت مشاركتي في بطولات الأساتذة".

وأكملت رانيا علواني: "حبيت أكمل في مشوار بطولات السباحة للأساتذة ورجعت للتمرين مجددا وهناك تنافس كبير بين الاندية المختلفة في النقط وأشارك في بطولة الجمهورية مع النادي الأهلي".

شاركت  الكابتن رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي مجموعة من الصور لها مع عدد من السباحين بالنادي في بطولة الجمهورية للسباحة .

وعلقت رانيا علواني على الصور قائلة " بطولة الجمهورية للسباحة مع فريق النادي الأهلي أبطال الزمن الجميل".

وفي سياق آخر يتعلق بنهائي أبطال افريقيا بين النادي الأهلي والزمالك، حرص وليد سليمان نجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي على التعليق على اصابات الفريق الاحمر بفيروس كورونا والتي اعلنها الاتحاد الافريقي بعد اجراء المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا. 

وكتب سليمان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور انستجرام: "تعلمنا وتربينا علي حقيقة ثابته .. " الأهلي بمن حضر ".. نعم الأهلي ينتصر بروحه لا باسماء لاعبيه".

وأكمل: زملائي في الفريق قلبي معكم .. كنت اتمني ان اكون بينكم مقاتلا من اجل تحقيق حلم جماهيرنا العظيمة .. لكن كلي وكل جماهير الأهلي ثقتنا فيكم بلا حدود .. العبوا من اجل نادينا".

وتابع: "دعوا النسر الاحمر يحلق من جديد في سماء افريقيا .. ويتجه نحو العالمية، وعسي ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم".

جدير بالذكر أن المسحة الطبية للاعبي الاهلي والزمالك أسفرت عن الاعلان عن ٦ لاعبين ثلاثة من الاهلي وثلاثة من الزمالك هم: صالح جمعه ووليد سليمان واليو ديانج من الاهلي، عبد الله جمعه ومحمود حمدى الونش ويوسف اوباما بالزمالك.
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