حدث ليلا.. اختفاء ميدو جابر والداخلية تؤكد: خرج من الفندق مع شخصين برغبته.. وتأهب في إسرائيل وسط تقارير عن ضربة عسكرية أمريكية ضد إيران

كشفت الأجهزة الأمنية، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن اختطاف لاعب كرة قدم بأحد أندية الدورى الممتاز من داخل أحد الفنادق.
كشف مسئولون إسرائيليون أمس، الأربعاء، عن أن جيش الاحتلال تلقى توجيهًا بالاستعداد لاحتمال تنفيذ الولايات المتحدة ضربة عسكرية ضد إيران، قبل مغادرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منصبه بشكل رسمي.
في عيد ميلادها.. سر عدم زواج رغدة مرة أخرى ورفضها لـ أحمد زكي
نجح مسئولو نادي مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، في التعاقد مع إيهاب جلال ليعود إلى قيادة الفريق من جديد.
تحتفل الفنانة رغدة بعيد ميلادها الـ 63 والتي قدمت العديد من الأعمال الفنية التى تعد علامة فى تاريخ السينما المصرية.
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قديمة لـ ميدو جابر لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مع والدته.
سيطرت حالة من القلق على عائلة ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي "سيراميكا كليوباترا"، عقب اختفائه من معسكر الفريق في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس.
سيطرت حالة من القلق على عائلة ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عقب اختفائه من معسكر الفريق في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس.
أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الخميس، بمقتل قيادي بارز في تنظيم داعش مع 21 مسلحًا من الفصائل السورية المعارضة الموالية لأنقرة في كمين نصبته قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محيط عين عيسى شمالي الرقة.