حدث ليلا.. اختفاء ميدو جابر والداخلية تؤكد: خرج من الفندق مع شخصين برغبته.. وتأهب في إسرائيل وسط تقارير عن ضربة عسكرية أمريكية ضد إيران

سيطرت حالة من القلق على عائلة ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي "سيراميكا كليوباترا"، عقب اختفائه من معسكر الفريق في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس.



