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رياضة

ميدو جابر يتصدر تويتر بعد اختفائه من فندق الإقامة وأنباء عن اختطافه

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 02:06 ص
ميدو جابر
ميدو جابر
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #ميدو_جابر بعد اختفائه من فندق إقامة فريقه سيراميكا كليوباترا وتعرض للاختطاف. 

وتصدر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولا على "تويتر"، وجاءت التعليقات كالتالي "‏الضنا غالى والله ربنا ما يكتب على حد ويرد ميدو جابر لأهله معافى يارب " و "‏حط نفسك مكان والده او اخوه وانتي حطي نفسك مكان والدته او اخته او زوجته شاركوا بالله عليكم لازم نوصل صوتنا للمسئولين بسرعة اي تاخير بيعرض حياة اللاعب للخطر ..شاركوا".

وكتب آخرون: "‏لاعبنا السابق ميدو جابر يتعرض للخطف من أشخاص مجهولة من امام فندق الاقامه ربنا يستر عليه " و" ‏والدة ميدو جابر ...معرفش حاجه عن إبني وبناشد رئيس الجمهوريه بالتحقيق في إختفاؤه لا حول ولا قوة إلا بالله يارب إحفظه ورجعه لأهله". 

وعلق آخرون: "‏سمعت أم ميدو جابر مع هاني حتحوت ووجعت قلبي.. يا رب يطمن قلبها عليه وأرجو الناس تحط نفسها مكانها لإن الهزار في المواقف الصعبة دي مؤلم جدًا.. ربنا يرده لأهله سالمًا يا رب." و" ‏ميدو جابر اتخطف من الفندق اتنين طلبوا يتصوروا معاه ودخلوه العربية ومشيوا تيلفونه اتقفل ومحدش يعرف عنه حاجه الكلام ده كان الساعة 8:30 يارب يجيب العواقب سليمة ويرده لأهله واسرته سالمًا معافى". 

واستنجدت والدة ميدو جابر المنضم حديثا لفريق سيراميكا كليوباترا، بالمسئولين من أجل البحث عن نجلها عقب اختفائه من فندق اقامة فريقه.

وقالت والدة اللاعب، ببرنامج "الماتش" مع هاني حتحوت، عبر شاشة "صدى البلد"، "لا أعلم أين نجلي، ولا أعرف عنه شيئا، قالوا إنه اختفى من الفندق، اصطحبه اثنان وبعد ذلك اختفى".

واستنجدت برئيس الجمهورية من أجل المساعدة في البحث عن نجلها، مؤكدة أنه تحدث معها في السابعة مساءً، وقال لها إنه سوف يغلق الهاتف قليلا.

تحدث معتز البطاوي، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن اختفاء ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من معسكر الفريق المقام في أحد فنادق التجمع الخامس. 

وقال "البطاوي"، في تصريحات عبر فضائية "النهار"، "ميدو جابر غير متواجد في فندق الإقامة، وفوجئنا بذلك بعدما دخلنا لغرفة الملابس، لقد تعرض لعملية اختطاف".


وأكد المشرف العام على الكرة، "ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته، وكان هناك شخصان في الاستقبال طلبا التصوير معه، ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءً، ولم يظهر حتى الآن".

وتابع: "طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتحرير محضر، اختفاؤه يثير دهشتنا".

واستطرد المشرف العام على الكرة، "شخصان ادعيا أنهما مُعجبان يرغبان في التقاط صورة مع ميدو جابر.. ثم أخذاه بالقوة خارج فندق الفريق، ولم نستطع التوصُّل إليه بعدها".

واختتم معتز البطاوي، حديثه قائلا "أتمنَّي الوصول إلى أي معلومة من أجل الاطمئنان على ميدو جابر بعد واقعة اختطافه".

سيطرت حالة من القلق على عائلة ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عقب اختفائه من معسكر الفريق في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس.

ونشر شقيق ميدو جابر، عبر صفحته الشخصية "فيس بوك"، "مفيش أي تفاصيل عن ميدو، ربنا يستر، ودعواتكم جميعًا".
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