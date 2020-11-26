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رياضة

أول تعليق لشقيق ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا عقب اختفائه.. صورة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:04 ص
ميدو جابر
ميدو جابر
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نانسي القاضي
سيطرت حالة من القلق على عائلة ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عقب اختفائه من معسكر الفريق في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس.

ونشر شقيق ميدو جابر، عبر صفحته الشخصية "فيس بوك"، "مفيش أي تفاصيل عن ميدو، ربنا يستر، ودعواتكم جميعًا".

وكان معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، أكد أن ميدو جابر لاعب الفريق تعرض للاختطاف من معسكر الفريق. 

وتحدث المشرف العام على الكرة "ميدو جابر غير متواجد في فندق الإقامة، وفوجئنا بذلك بعدما دخلنا غرفة الملابس، لقد تعرض لعملية اختطاف".

وأكد "ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته،  وكان هناك شخصان في الاستقبال طلبا التقاط صورة معه ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءً، ولم يظهر حتى الآن".

وأتم "طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة، وقمنا بتحرير محضر، فاختفاؤه يثير دهشتنا".

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