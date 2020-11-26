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سيارات

بي إم دبليو تختبر 2022 bmw X5 هايبرد فيس ليفت الجديدة كليا "صور"

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:01 م
بي ام دبليو 2022
بي ام دبليو 2022 bmw X5 هايبرد فيس ليفت
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اشرف عطية
تقوم شركة بي ام دبليو bmw بأختبار سيارتها الجديدة بي ام دبليو 2022 bmw X5 هايبرد فيس ليفت الجديدة كليا لأول مرة والتي ظهرت امس في صور تجسسية، ويبدو أن التغييرات الخارجية ستكون محدودة بعض الشيء.

النسخة الاختبارية للسيارة بي ام دبليو 2022 bmw X5 هايبرد فيس ليفت الجديدة كليا ستعمل بالكهرباء و البنزين معا و ظهرت أثناء توصيلها للمركز التقني التابع لشركة بي ام دبليو bmw في ألمانيا. 

جائت السيارة بي ام دبليو 2022 bmw X5 هايبرد فيس ليفت الجديدة كليا بالعديد من التمويهات التي لم تظهر الكثير منها و لكن ما يمكن ملاحظته حاليًا هو الاكصدامات الامامية و الخلفية الجديدة. 

ومن المتوقع أن نرى تصاميم جديدة لجنوط بي ام دبليو 2022 bmw X5 هايبرد فيس ليفت الجديدة كليا وعدة ألوان خارجية إضافية، كما ستحصل السيارة بي ام دبليو 2022 bmw X5 هايبرد فيس ليفت الجديدة كليا على شاشة تاتش 10.25 بوصة جديدة لنظام المعلومات الترفيهية و سيتم تدشين بي ام دبليو 2022 bmw X5 هايبرد فيس ليفت الجديدة كليا في العام القادم.

و تستعد بي ام دبليو bmw لطرح  بي ام دبليو bmw X1  ولكن بتقنيات 2021 التكنولوجية، وتتمثل هذه التقنيات من خلال شبكة المبرد الامامية، التي تخفي ورائها دائرة الشحن الكهربائية.

زودت  بي ام دبليو bmw X1 بمحرك كهربائي قوي بلغ سعة 210 كيلووات يستطيع أن يولد طاقة قدرها 286 حصان، تتجه قوته للمحور الخلفي متصل ببطارية سعة 80 كيلووات ساعة يمكنها السير لمسافة تصل إلى 460 كلم، وبفضل هذه الإمكانيات فالسيارة iX3 BMW يمكنها التسارع من وضع الاستعداد حتى بلوغ سرعة 100 كم/ساعة في غضون 6.4 ثانية فقط، والتي يمكنها الوصول أيضًا إلى سرعة قصوى تقدر بـ180 كم/ساعة.

وتصل عملية الشحن للسيارة  بي ام دبليو bmw X1 بالتيار المباشر طاقة 150 كيلووات ، في غضون 34 دقيقة وذلك كافيا للوصول إلى نسبة شحن تصل لـ84% من طاقتها الاستيعابية.

بي إم دبليو تختبر 2022 bmw X5 هايبرد فيس ليفت الجديدة كليا "صور"
بي إم دبليو تختبر 2022 bmw X5 هايبرد فيس ليفت الجديدة كليا "صور"
بي إم دبليو تختبر 2022 bmw X5 هايبرد فيس ليفت الجديدة كليا "صور"
بي إم دبليو تختبر 2022 bmw X5 هايبرد فيس ليفت الجديدة كليا "صور"
بي إم دبليو تختبر 2022 bmw X5 هايبرد فيس ليفت الجديدة كليا "صور"
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