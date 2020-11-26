بي إم دبليو تختبر 2022 bmw X5 هايبرد فيس ليفت الجديدة كليا "صور"

بي ام دبليو bmw بأختبار تقوم شركةبأختبار سيارتها الجديدة بي ام دبليو 2022 bmw X5 هايبرد فيس ليفت الجديدة كليا لأول مرة والتي لأول مرة والتي ظهرت امس في صور تجسسية، ويبدو أن التغييرات الخارجية ستكون محدودة بعض الشيء.





النسخة الاختبارية للسيارة بي ام دبليو 2022 bmw X5 هايبرد فيس ليفت الجديدة كليا ستعمل بالكهرباء و البنزين معا و ظهرت أثناء توصيلها للمركز التقني التابع لشركة بي ام دبليو bmw في ألمانيا.





جائت السيارة بي ام دبليو 2022 bmw X5 هايبرد فيس ليفت الجديدة كليا بالعديد من التمويهات التي لم تظهر الكثير منها و لكن ما يمكن ملاحظته حاليًا هو الاكصدامات الامامية و الخلفية الجديدة.





ومن المتوقع أن نرى تصاميم جديدة لجنوط بي ام دبليو 2022 bmw X5 هايبرد فيس ليفت الجديدة كليا وعدة ألوان خارجية إضافية، كما ستحصل السيارة بي ام دبليو 2022 bmw X5 هايبرد فيس ليفت الجديدة كليا على شاشة تاتش 10.25 بوصة جديدة لنظام المعلومات الترفيهية و سيتم تدشين بي ام دبليو 2022 bmw X5 هايبرد فيس ليفت الجديدة كليا في العام القادم.



