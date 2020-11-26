لتخفيف المعاناة عن المواطنين.. محافظ أسوان يوجه بالبدء في رصف طريق السادات.. شاهد

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بالبدء بأعمال الرصف ورفع الكفاءة فى المسافة من المقاولون العرب وحتى نزل الشباب بطريق السادات بطول 700 متر مع مطلع الأسبوع القادم بعد انتهاء المرحلة الثانية من مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.





حيث يأتى ذلك في إطار تخفيف المعاناة عن المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.





ومن جانبه قال المهندس محمد فتحى مدير عام الطرق بالمحافظة والذى أكد على أن هذه المرحلة تأتى ضمن 3,5 كم مخطط رصفها بتكلفة 13,3 مليون جنيه وذلك عقب انتهاء مشروع إحلال وتجديد شبكات البنية الأساسية.









ولفت محمد فتحى إلى أنه جارى أيضًا تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتطوير للعديد من الطرق من خطة المحافظة الرئيسية بإجمالى 68 مليون جنيه، حيث تم إعطاء الأولوية فيها للطرق التى تخدم أكبر قطاع من المواطنين وتساهم فى تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة وخاصة تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق أبرزها مطلع الصداقة الجديدة والخان والسادات وفيله / الشلال، بالإضافة إلى طرق أخرى بمدن كوم أمبو وإدفو والرديسية والبصيلية.





وأضاف مدير عام الطرق بأسوان بأن هناك توجيهات مشددة من محافظ أسوان بتنفيذ مشروعات الطرق الجارية بالجودة المطلوبة بداية من عملية كشط ورفع الأسفلت القديم مع الالتزام بسمك التربة الزلطية ثم طبقات الأسفلت الجديد طبقًا للمواصفات القياسية.





وأوضح فتحى بأن عملية تسليم هذه المشروعات تتم من خلال لجنة هندسية وعلمية متخصصة ثم يتم مراجعة الجهات الرقابية وأخذ عينات من الطرق الجديدة التى تم رصفها.





وكان قد التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأعضاء مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان.







وكانت أهم محاور اللقاء العمل على تذليل العقبات والتحديات أمام مسيرة نادى أسوان الرياضى مع توفير كل الإمكانيات للاستعداد للموسم القادم فى دورى الأضواء 2020 / 2021.





واقرأ أيضًا:وقد أكد المحافظ على استمرار وقوفه ودعمه لمسيرة فريق أسوان مع الحرص على تقديم أوجه الرعاية والإستقرار للفريق من خلال التعاون البناء مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأيضًا إدارة النوادى بالقوات المسلحة.