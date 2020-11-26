ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لتخفيف المعاناة عن المواطنين.. محافظ أسوان يوجه بالبدء في رصف طريق السادات.. شاهد

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:49 ص
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بالبدء بأعمال الرصف ورفع الكفاءة فى المسافة من المقاولون العرب وحتى نزل الشباب بطريق السادات بطول 700 متر مع مطلع الأسبوع القادم بعد انتهاء المرحلة الثانية من مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

 حيث يأتى ذلك في إطار تخفيف المعاناة عن المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.

ومن جانبه قال المهندس محمد فتحى مدير عام الطرق بالمحافظة والذى أكد على أن هذه المرحلة تأتى ضمن 3,5 كم مخطط رصفها بتكلفة 13,3 مليون جنيه وذلك عقب انتهاء مشروع إحلال وتجديد شبكات البنية الأساسية.

واقرأ أيضًا:

ولفت محمد فتحى إلى أنه جارى أيضًا تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتطوير للعديد من الطرق من خطة المحافظة الرئيسية بإجمالى 68 مليون جنيه، حيث تم إعطاء الأولوية فيها للطرق التى تخدم أكبر قطاع من المواطنين وتساهم فى تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة وخاصة تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق أبرزها مطلع الصداقة الجديدة والخان والسادات وفيله / الشلال، بالإضافة إلى طرق أخرى بمدن كوم أمبو وإدفو والرديسية والبصيلية.

وأضاف مدير عام الطرق بأسوان بأن هناك توجيهات مشددة من محافظ أسوان بتنفيذ مشروعات الطرق الجارية بالجودة المطلوبة بداية من عملية كشط ورفع الأسفلت القديم مع الالتزام بسمك التربة الزلطية ثم طبقات الأسفلت الجديد طبقًا للمواصفات القياسية.

وأوضح فتحى بأن عملية تسليم هذه المشروعات تتم من خلال لجنة هندسية وعلمية متخصصة ثم يتم مراجعة الجهات الرقابية وأخذ عينات من الطرق الجديدة التى تم رصفها.

وكان قد التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأعضاء مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان.

وكانت أهم محاور اللقاء العمل على تذليل العقبات والتحديات أمام مسيرة نادى أسوان الرياضى مع توفير كل الإمكانيات للاستعداد للموسم القادم فى دورى الأضواء 2020 / 2021.

وقد أكد المحافظ على استمرار وقوفه ودعمه لمسيرة فريق أسوان مع الحرص على تقديم أوجه الرعاية والإستقرار للفريق من خلال التعاون البناء مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأيضًا إدارة النوادى بالقوات المسلحة.
لتخفيف المعاناة عن المواطنين.. محافظ أسوان يوجه بالبدء في رصف طريق السادات.. شاهد
لتخفيف المعاناة عن المواطنين.. محافظ أسوان يوجه بالبدء في رصف طريق السادات.. شاهد
لتخفيف المعاناة عن المواطنين.. محافظ أسوان يوجه بالبدء في رصف طريق السادات.. شاهد
لتخفيف المعاناة عن المواطنين.. محافظ أسوان يوجه بالبدء في رصف طريق السادات.. شاهد
لتخفيف المعاناة عن المواطنين.. محافظ أسوان يوجه بالبدء في رصف طريق السادات.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إعادة رصف مدخل مدينة كفر صقر بعد الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي

محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير طريق الخان ويوجه بسرعة إنهائه

محافظ أسوان يوجه بالإسراع في تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات البنية التحتية

استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ أسوان يوجه بسرعة إنهاء أعمال البنية التحتية بطريق السماد

محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف طريق خط 13 بنها القناطر .. شاهد

إنجازات محافظة البحيرة.. الانتهاء من أعمال الرصف بنطاق 8 مراكز بتكلفة 24مليون و700ألف جنيه

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوافق على مليون دينار كويتى معونة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى لمحاربة كورونا

حكم الحلف بالنبي.. الإفتاء توضح

دعاء الرياح والعواصف والمطر .. 22 كلمة أوصى بها النبي

شوبير يكشف سر إخفاء الأهلي إصابة ديانج بفيروس كورونا

الأمير تشارلز وويليام يدعمان هاري بعد إجهاض ميجان لطفلهما الثاني

لقاء عاجل بين نائب وزير الدفاع السعودي والرئيس اليمني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدمر الصحة.. 7 أجزاء في الجسم ننظفها بشكل خاطئ

فيراري تطرح الخارقة موديفيكاتا ferrari gt 488 modificata .. صور

بالسعر والمواصفات.. تعرف على موديلات سوزوكي الهاتشباك في السوق المصرية..صور