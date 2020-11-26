واجهة المصريين والسائحين خلال الشتاء.. تعرف على أبرز الأماكن في أسوان.. شاهد

مميزات متنوعة تمتلكها محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء لما تتفرد به من طقسها الجاف وجوها المعتدل وشمسها الذهبية المشرقة والدافئة وهو ما يجعلها واجهة للمصريين والسائحين من مختلف جنسيات دول العالم لزيارتها وخاصة فى فصل الشتاء باعتبارها من أهم وأبرز المقاصد والمشتى العالمي في هذا الاتجاه.





وهنا يلقى "صدى البلد" الضوء على أهم وأبرز الأماكن التى يرتادها الزائر لأسوان خلال فصل الشتاء للاستمتاع بالطبيعة الساحرة والخلابة سواء على صفحة النهر النيل الخالد، أو وسط معالمها ومعابدها وأثارها التاريخية ، فضلًا عن تنوع أنماط السياحة داخل عروس الجنوب من سياحات عديدة منها السياحة البيئية والعلاجية والترفيهية، إلى جانب النيلية والمحميات الطبيعية، علاوة على الصيد والسفاري، فضلًا عن "الثقافية والأثرية"، فكل ذلك يجعل منها قبلة للسائحين ليقوم بزيارة هذه المحافظة العريقة ذات المكانة التاريخية والحضارية الخالدة.









فأبرز الأماكن التى يحرص على زيارتها السائح والزائر لأسوان نجد من الجنوب للشمال بدءًا من معابد رمسيس الثانى للاستمتاع بعظمة الحضارة المصرية على جدارن هذا المعبد التاريخى ، ثم مرورًا بالمعابد الصخرية على ضفاف بحيرة ناصر وصولًا إلى معبد كلابشة ومعابد فيله ، ثم التوجه إلى المسلة الناقصة ورمز الصداقة والسد العالى، ثم يتجول السائح للاستمتاع بالطبيعة الخلابة على صفحة نيلنا العظيم والتمتع بالجزر النيلية والشلالات المائية، وكذا التجول داخل حديقة النباتات التاريخية لما تمتلكة من نباتات نادرة ، وأيضًا محمية سالوجا وغزال، ثم حديقة فريال التاريخية، بجانب الاستمتاع بالسياحة البيئية داخل قرية غرب سهيل العريقة ، ثم يتوجه السائح والزائر نحو الشمال ليقوم بزيارة معبد كوم أمبو ومتحف التماسيح ، ثم أخيرًا زيارة معبد إدفو.





وبالتوازى مع ذلك نجد أن أسوان تعتبر قبلة للسياحة العالمية ومقصدًا لصناع الأعمال الدرامية والسينمائية لإنتاج المسلسلات والأفلام والذين يحرصون منذ أفلام الأبيض والأسود على استغلال الطبيعة الساحرة التي حباها الله لمحافظة أسوان لتكون جزءًا من أعمالهم الفنية.





وأسوان أيضا تعتبر مصدر عشق لكثيرين سواء فى مصر أو خارجها لما تمتلكه من الطبيعة الخلابة والطقس الجاف والجزر النيلية والمحميات الطبيعية وصفاء ونقاء مياه النيل، فهو ما تتميز بها محافظة أسوان، فهذه المكونات الطبيعية تجذب الزائرين من مختلف بقاع العالم ومحافظات مصر .





وتجولت كاميرا " صدى البلد " داخل أحد الصروح الأثرية التاريخية التى يحرص الزائر والسائح على زيارتها عند قدومه لأسوان فى فصل الشتاء وهو " معبد فيلة " بمدينة أسوان والذى تقام به سرد لقصة إيزيس وأوزريس عبر سلسلة الصوت والضوء بتسليط الأضاءة المبهرة علي أركانه المختلفة فى مشهد غاية فى الروعة والجمال وهو ما يجذب السائح والزائر على مشاهدته ضمن برنامجه السياحى فى كل شتاء .





وتم بناء المعبد خلال القرن الثالث قبل الميلاد تم تلاه معابد أمنحوتب وأرسنوفيس ، أما معبد حتحور فهو يعد آخر أثر بطلمي واستكمل بنائه قبل عام 116 قبل الميلاد بواسطة يورجيتس الثانى ، وأضاف بطالمة آخرون نقوشا إلى فيلة والتي تعتبر من روائع المعبد .





وهذا المعبد التاريخى شهدت المنطقة المحيطة به خلال هذه الأيام تنفيذ مشروع تطوير وتجميل على أعلى وارقى مستوى من اللمسات الجمالية ، فيما شهدت منطقة معبد فيلة تنفيذ مشروع متكامل من التطوير والتجميل بدءًا من شهر فبراير الماضى، والذى شمل إنشاء مرسى داخلي خاص بالمنطقة وأماكن لإنتظار الزائرين ، بجانب رفع كفاءة نظام الإضاءة ليصبح للمعبد مرسيين داخلين لتنظيم حركة السائحين وتفادى الزحام.







وكان قد شهد معبد فيله ختام فعاليات البطولة الدولية لرياضة التجديف "الكاياك" والتي تم تنظيمها بمدينة أسوان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار متمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للكانوي والكاياك ومحافظة أسوان، وذلك خلال الفترة من 21 الى 23 نوفمبر الجارى.







وشهد حفل الختام توزيع الجوائز وشهادات التقدير والميداليات على الفائزين، كما قام أعضاء مكتب الهيئة بأسوان بتوزيع بعض الهدايا التذكارية والمطبوعات والنشرات الأثرية والسياحية عن مناطق الجذب السياحي والاثري المختلفة التي تتمتع بها مصر بصفة عامة ولمدينة أسوان بصفة خاصة.







وأنطلقت فعاليات هذا السباق من المنطقة المحيطة بجزيرة معبد فيلة بأسوان، حيث جاء اختيار تلك المنطقة بأسوان لما تتميز به من هدوء مياه النيل والمناظر الطبيعية الجميلة لصخور الجرانيت المميزة للمنطقة مع وجود معبد فيلة في خلفية السباق، وجاء اختيار مصر وخاصة مدينة أسوان لاقامة هذا السباق لحسن الظروف الجوية بهما مقارنة بأوروبا في هذا التوقيت.





ومن جانبها أوضحت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذا السباق يعتبر جزء من منافسات سباق اليوروتور EuroTourSup، مؤكدة على أهمية استغلال هذه البطولة فى الترويج لمدينة أسوان خاصة خلال موسم الشتاء، حيث تتوقف هذه الأنشطة الرياضية في أوروبا، مشيرة إلى أهمية التركيز على تقديم أسوان بشكل مختلف من خلال أنشطة السياحة الرياضية، إلى جانب إبراز مقومات الجذب السياحى الثقافية المختلفة بها بما يعزز من قيمتها التنافسية.





وشارك في المسابقة عدد من اللاعبين من الدول الأجنبية، كما شارك في فعاليات السباق لاعبين من نادي أسوان للكاياك تشجيعا للمتسابقين ولتعريف لاعبي نادي أسوان برياضة التجديف وقوفا، بالاضافة إلي مشاركة الهواة في السباق تشجيعًا للسياحة الرياضية.







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