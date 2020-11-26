خاص | جاريدو: شيء وحيد يفصل الأهلي عن التتويج باللقب الأفريقي

أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للنادي الأهلي أن التوفيق هو الشيء الوحيد الذي يفصل الأحمر عن التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.





وقال جاريدو في تصريحات خاصة عبر صدى البلد: "مباريات النهائي تتسم دائمًا بصعوبة المواجهات بسبب رغبة كل من الطرفين في التتويج بها".





وتابع: "النادي الأهلي يضم لاعبين ذو مستوى عال بالتأكيد لذلك وصلوا إلى ذلك الدور".





واختتم: "أتمنى لهم التوفيق في مباراة النهائي، فهو الشيء الذي يحسم تتويج الفريق بالبطولة الإفريقية".





ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك غدا الجمعة، في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة.



