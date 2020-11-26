عائد من إصابة كورونا.. من هو مصطفى غربال حكم نهائي إفريقيا بين الأهلى والزمالك

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على اختيار الجزائرى مصطفى غربال لإدارة مباراة الأهلى والزمالك المقرر إقامتها غدا الجمعة من منافسات نهائى أبطال إفريقيا.





وقرر الكاف تولى المغربي رضوان جيد تقنية الفيديو خلال المباراة، وسيكون الزامبي سيكازوى حكما رابعا.





ومن المقرر أن تكون المباراة غاية فى القوة والإثارة فى ظل القوة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما مجموعة من أبرز اللاعبين فى المراكز المختلفة.





وتنطلق أحداث مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى إفريقيا فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم نقلها عبر قنوات bein sports المشفرة وأون تايم سبورت "البث الأرضى".



ويعد مصطفى غربال واحدا من أميز حكام القارة الإفريقية فى الوقت الحالى فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها وإدارته العديد من المباريات المهمة، وتعافي غربال من الإصابة بكورونا قبل أيام قليلة وأصبح جاهزا بشكل تام لإدارة مباراة الأهلى والزمالك.





نرصد لكم عددا من المعلومات عن الحكم الجزائري: