عائد من إصابة كورونا.. من هو مصطفى غربال حكم نهائي إفريقيا بين الأهلى والزمالك

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على اختيار الجزائرى مصطفى غربال لإدارة مباراة الأهلى والزمالك المقرر إقامتها غدا الجمعة من منافسات نهائى أبطال إفريقيا.
وقرر الكاف تولى المغربي رضوان جيد تقنية الفيديو خلال المباراة، وسيكون الزامبي سيكازوى حكما رابعا.
ومن المقرر أن تكون المباراة غاية فى القوة والإثارة فى ظل القوة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما مجموعة من أبرز اللاعبين فى المراكز المختلفة.
وتنطلق أحداث مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى إفريقيا فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم نقلها عبر قنوات bein sports المشفرة وأون تايم سبورت "البث الأرضى".
نرصد لكم عددا من المعلومات عن الحكم الجزائري:
ويعد مصطفى غربال واحدا من أميز حكام القارة الإفريقية فى الوقت الحالى فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها وإدارته العديد من المباريات المهمة، وتعافي غربال من الإصابة بكورونا قبل أيام قليلة وأصبح جاهزا بشكل تام لإدارة مباراة الأهلى والزمالك.
ويعد مصطفى غربال واحدا من أميز حكام القارة الإفريقية فى الوقت الحالى فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها وإدارته العديد من المباريات المهمة، وتعافي غربال من الإصابة بكورونا قبل أيام قليلة وأصبح جاهزا بشكل تام لإدارة مباراة الأهلى والزمالك.
1- يعد الجزائري مصطفى غربال أحد مواليد 19 من أغسطس 1985.
2- تم قيده فى القائمة الدولية الخاصة بالحكام الجزائريين عام 2014 بعد ظهوره بمستوى مميز.
3- أدار غربال العديد من مباريات دوري أبطال إفريقيا فى نسخته الحالية وعلى رأسها الهلال السودانى مع النجم الساحلي، إضافة إلى إدارة مباراة الأهلى والهلال السوداني.
4- أدار مباراة واحدة للزمالك كانت أمام مازيمبي الكونغولى وانتهت بالتعادل السلبي عام 2014.
5- تواجد مصطفى غربال فى كأس الأمم الإفريقية 2019 الماضية ونجح فى الظهور بمستوى فنى مميز للغاية وأدار عدة لقاءات.
6 - شارك فى كأس العالم للأندية الماضي، وأدار عددا من اللقاءات فيه وظهر بمستوى فنى مميز أيضا.
7- يتواجد ضمن قائمة تضم 8 حكام لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.