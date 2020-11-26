إصابة 6 أشخاص في تصادم اتوبيس رحلات وميكروباص فى دمنهور

أصيب 6 أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، منذ قليل، في حادث تصادم أتوبيس رحلات و سيارة ميكروباص، أمام قرية سنهور التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة ، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.





وعلي الفور إنتقلت قوات الأمن والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين حادث تصادم سيارة ميكروباص و أتوبيس رحلات، أسفر عنه إصابة 6 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.





وهم كل من:" السيد محمد حبشي سلطان، 20 عامًا، سالم ابراهيم، 35 عامًا، خالد سلطان محمد حسني، 50 عامًا، عادل منصور أبو قورة، 44 عامًا، عماد رجب الجمال، 34 عامًا، إمام ربيع فؤاد صالح، 18 عامًا"، و تم نقلهم إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.





كما تم رفع الاتوبيس والسيارة من الطريق وذلك لتيسير الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





ويذكر أن أقدم شاب يعاني من حالة نفسية، الثلاثاء الماضي ، على الانتحار بعد أن ألقى بنفسه من الدور التاسع من أعلى عقار سكني بمنطقة الجيش بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.





وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة دمنهور، يفيد بوصول بلاغ من الأهالي بمنطقة الجيش، بقيام شاب يدعي "مصطفى محمد سعد ٢٦ سنة"، بإلقاء نفسة من الدور التاسع اثر مروره بحالة نفسية سيئة.





وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول مكان الحادث، ونقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





ويذكر أن إصيب 3 أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، الخميس الماضي ، أثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع توكتوك، أمام قريه صفط الحريه علي الطريق الزراعي اتجاه القاهره، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.





وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سير علي الطريق الزراعى أمام مدخل مركز إتياي البارود.





وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين تصادم سيارة ملاكي مع توكتوك، أسفر عنه إصابة "مهدي منصور فتيان 65 سنة، عطيه محمود علي فتياني 32 سنة، سميح منصور فتياني 63 سنة"، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





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